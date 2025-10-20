Novo galã de novela? Belo celebra papel em “Três Graças” e avalia semelhança com o pai

O elenco de “Três Graças” se reuniu, nesta segunda-feira (20/10), para assistir ao primeiro capítulo da nova novela das nove da TV Globo. Na chegada ao evento, Belo conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. O intérprete de Misael celebrou a oportunidade, falou sobre as chances de se tornar o novo galã da emissora e comentou a semelhança com o pai.

“Galã, eu? Eu estou vivendo um momento muito legal e especial da minha vida. Mas galã a gente tem Rômulo Estrela, Murilo Benício, Xamã… e o Belo também? Mas é a realização de um sonho. Uma etapa especial na minha vida profissional e pessoal. Um elenco desse tamanho, novela do Aguinaldo Silva“.

O cantor detalhou a semelhança física com o pai, que morreu quando ele tinha apenas 18 anos.

O estreante da vez comentou sobre a responsabilidade de fazer parte de “Três Graças”, que ele classificou como “um novelão brasileiro”. O cantor vive Misael, um homem com problemas relacionados ao álcool: “É um desafio e tem aquela preocupação, mas acho que tudo na minha vida sempre foi um desafio”.

Foi quando Belo chegou à semelhança com o pai, que vai da aparência ao alcoolismo. De acordo com o cantor, o pai, José Rodrigues Vieira, que morreu de cirrose hepática quando o artista tinha 18 anos, tem uma história semelhante ao personagem: “Ele representa muito. Me vejo muito no meu pai, que é aquele cara da comunidade.”.

“Ele tem um senso de justiça muito grande e também encontra essa fuga na bebida. Meu pai foi alcoolista, vivi isso na minha família. Então, eu busquei essas imersões junto com a minha preparadora de elenco”, continuou o pagodeiro, que revelou que a semelhança física foi notada até pela mãe: “Meu pai jogava o cabelo preto pra trás, tinha esse cavanhaque e tal”.

Belo acredita que há uma interferência sobrenatural na oportunidade de atuar como Misael: “Não sei se foi uma luz ou algo divino que possa ter tocado, mas a minha mãe quando me viu caracterizado falou: ‘Está com a cara do teu pai’. É o universo conspirando. Eu tenho certeza que vai dar muito bom, não tenho dúvida […] Sempre vi essas pessoas na televisão e agora estar ao lado atuando é muito diferente. Eu acho que o personagem ele é muito emblemático e ele tem muito a ver também comigo”.