Novo line-up: Lollapalooza Brasil atualiza programação e substitui D4vd e Lola Young

O line-up do Lollapalooza Brasil já passou por mudanças! Após a divulgação dos artistas confirmados, o portal LeoDias revelou com exclusividade que a organização do festival estudava tirar D4vd do evento. Já Lola Young cancelou toda a agenda depois de enfrentar problemas nos palcos. Agora, os cantores que assumirão as vagas, fechando a programação oficial, foram anunciados: Blood Orange e Ruel.

Desta vez, o Lollapalooza fez as trocas sem alarde. Após anunciar D4vd e Lola no line-up, os nomes dos artistas simplesmente desapareceram da lista que dividia as atrações nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026. A grade ainda com nomes de peso que arrastam multidões de fãs, entre eles Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Lorde, Deftones, Doechii e Katseye.

O portal LeoDias noticiou que o festival cogitava incluir Jade, ex-Little Mix, no line-up. A cantora chegou a demonstrar interesse e mobilizou os fãs nas redes sociais, mas os escolhidos foram Blood Orange, conhecido por sucessos como “Champagne Coast”, e Ruel, dono do hit “The Suburbs”. Ambos se apresentarão na sexta-feira, 20 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Vale lembrar que D4vd está no centro de uma polêmica desde que o corpo de uma jovem foi encontrado em um carro ligado a ele, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Apesar de ainda não ter sido acusado e a investigação continuar em andamento, sua agenda de shows foi suspensa em todo o mundo. Já Lola desmaiou durante uma apresentação e, após o episódio, decidiu fazer uma pausa na carreira, cancelando todos os compromissos.