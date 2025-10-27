novo-reality-show-promete-bater-de-frente-com-a-fazenda:-entenda

A Band está trabalhando na produção de um novo reality para bater de frente com A Fazenda, da Record. Com o título de O Último Peão, o formato seria similar ao da Fazenda, colocando os participantes para vivenciar a experiência rural enquanto competem em várias provas.

A notícia foi divulgada em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, que revelou que o desenvolvimento já está em processo comercial, ou seja, estão no estágio de negociar patrocínios e espaços para vendas.

Entre as propostas iniciais estaria a ideia de que um formato diferente, com menos participantes, 12 homens e 12 mulheres, a princípio, e com 32 dias de programa. Além disso, eles teriam que viver isolados, em meio à rotina no campo.

A ideia da Band é que o novo programa dispute o espaço de audiência com A Fazenda, explorando o público que gosta do gênero mas que queira uma mudança no formato. O formato está sendo idealizado por Antonio Zimmerle e André Zavarize.