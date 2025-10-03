Novo Terminal Praça da Bíblia marca reestruturação do transporte em GO

Usuários do transporte coletivo de Goiânia e Região Metropolitana já contam com um novo Terminal Praça da Bíblia, totalmente reconstruído e moderno. O espaço recebeu um investimento de R$ 29 milhões do governo de Goiás e agora oferece mais conforto, acessibilidade e tecnologia para os cerca de 65 mil passageiros que circulam diariamente pelo local.

A reforma do Terminal Praça da Bíblia faz parte de uma reestruturação completa do sistema de transporte coletivo de Goiânia e Região Metropolitana.

Esse processo inclui:

Troca de toda a frota de ônibus.

Revitalização dos pontos de embarque e desembarque.

Implementação de um sistema de cobrança que beneficia os usuários.

Manutenção da tarifa em R$ 4,30 desde 2019, resultado do subsídio pago pelo governo de Goiás em parceria com as prefeituras.

A área coberta foi ampliada em 60%, com iluminação em LED, sistema de informação ao usuário, totens eletrônicos, sonorização e padrões de acessibilidade.

A segurança foi reforçada com 73 câmeras de alta definição equipadas com inteligência artificial, incluindo tecnologia de reconhecimento facial.

Essa transformação foi executada sem custo adicional para o passageiro e faz parte da Nova RMTC, que também contempla outros terminais em obras, como os do Dergo, Praça A, Senador Canedo e Padre Pelágio, previstos para entrega ainda este ano.

Na mesma ocasião, foram entregues 90 ônibus a diesel com tecnologia Euro VI, menos poluentes e de padrão internacional, além de um ônibus articulado elétrico modelo Eletra, que será incorporado ao BRT Leste-Oeste (Eixo Anhanguera).

Goiás se consolida como destaque nacional na adoção de tecnologias limpas, com a meta de renovar 100% da frota até 2026, alcançando 1,5 mil novos ônibus, priorizando veículos movidos por combustíveis sustentáveis.

As melhorias incluem veículos com ar-condicionado e Wi-Fi, além de estudos técnicos que permitem dimensionar a frota de forma mais precisa e reduzir aglomerações nos horários de pico, garantindo eficiência e comodidade aos passageiros.

A segurança do transporte coletivo também foi reforçada pelo Programa Viagem Segura, que já conta com mais de 3 mil câmeras conectadas à Secretaria de Segurança Pública. Até 2026, serão 6 mil equipamentos, ampliando a vigilância e trazendo mais tranquilidade para a população.

O Terminal Praça da Bíblia atende atualmente 42 linhas de ônibus, sendo um dos principais pontos de integração do transporte coletivo na capital. Todas as melhorias foram planejadas para oferecer mais qualidade de vida, conforto e segurança para os usuários que utilizam o sistema diariamente.