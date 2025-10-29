29/10/2025
Nubank ultrapassa Petrobras e se torna a empresa mais valiosa do Brasil

Fintech alcança valor de mercado de US$ 76,97 bilhões e lidera o ranking nacional, segundo levantamento do Companies Market Cap

O Nubank alcançou um marco histórico ao ultrapassar a Petrobras e se tornar a empresa mais valiosa do Brasil, conforme dados divulgados nessa terça-feira (28/10) pelo site Companies Market Cap, que monitora a cotação das maiores companhias do mundo.

Com valor de mercado de US$ 76,97 bilhões (cerca de R$ 413,2 bilhões, pela cotação atual), o banco digital superou a estatal, que agora ocupa a segunda posição, avaliada em US$ 74,67 bilhões (R$ 400,8 bilhões).

Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A fintech também deixou para trás outras gigantes brasileiras como Itaú (US$ 72,69 bilhões), Vale (US$ 49,60 bilhões) e BTG Pactual (US$ 49,41 bilhões) — que completam o grupo das cinco maiores empresas do país.

Destaque na América Latina e no mundo

Na América Latina, o Nubank aparece na segunda colocação, atrás apenas do Mercado Livre, que possui valor de mercado de US$ 116,1 bilhões (R$ 623,2 bilhões).

Em escala global, o banco digital ocupa o 40º lugar entre as maiores instituições financeiras do mundo, à frente de nomes tradicionais como BNY Mellon (US$ 75,62 bilhões), Barclays (US$ 75,05 bilhões) e US Bancorp (US$ 73,55 bilhões).

Ações e desempenho na bolsa

As ações do Nubank acumulam valorização de 53,7% em 2025 na Bolsa de Valores do Brasil (B3). No pregão de terça-feira (28/10), os papéis fecharam em leve queda de 0,42%, cotados a R$ 14,24.

Na Bolsa Nasdaq, em Nova York — onde estão listadas as principais empresas de tecnologia —, os papéis recuaram 0,44%, a US$ 15,93, próximos do recorde histórico de US$ 16,30, atingido em 22 de setembro.

As 10 empresas mais valiosas do Brasil

  1. Nubank – US$ 76,97 bilhões

  2. Petrobras – US$ 74,67 bilhões

  3. Itaú Unibanco – US$ 72,69 bilhões

  4. Vale – US$ 49,60 bilhões

  5. BTG Pactual – US$ 49,41 bilhões

  6. Santander Brasil – US$ 40,94 bilhões

  7. Ambev – US$ 34,88 bilhões

  8. Bradesco – US$ 33,29 bilhões

  9. Weg – US$ 33,13 bilhões

  10. Klabin – US$ 24,01 bilhões

Fonte: Companies Market Cap, InfoMoney, Forbes Brasil
