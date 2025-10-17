17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Nudes e mensagens eróticas: professor é investigado por assediar aluna

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
nudes-e-mensagens-eroticas:-professor-e-investigado-por-assediar-aluna

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um professor da rede pública de ensino por supostos assédios contra uma aluna de 15 anos. Em nota enviada à coluna, a Secretaria da Educação (Seduc) afirmou que o homem será demitido. O caso ocorreu em Barbalha, município localizado no interior do estado.

Conforme a denúncia, o homem teria enviado mensagens de cunho sexual à adolescente, além de uma foto explícita de seu órgão genital.

Leia também

O crime veio à tona após a mãe da menina verificar as mensagens no celular dela. Ela registrou as declarações e levou o material aos investigadores.

Em nota, a Seduc afirmou que o profissional, que atuava como temporário, foi afastado e será demitido.

“A Secretaria da Educação (Seduc) repudia todo tipo de assédio, dentro ou fora do ambiente escolar e orienta que as denúncias sejam registradas por meio da Ouvidoria, pela Central 155, e através das autoridades legais.”

A Delegacia de Polícia Civil de Barbalha está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar a ação criminosa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost