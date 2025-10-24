“Nunca busquei fama”, diz modelo que expôs prints de Vini Jr.

A modelo brasileira Day Magalhães, que vive na Itália há cerca de três anos, abriu o coração em entrevista e negou ter divulgado suas conversas com o jogador Vini Jr., do Real Madrid, em busca de fama. A musa deu detalhes de como teve início sua relação com o affair da influenciadora Virginia Fonseca e reforçou que a polêmica tomou uma proporção “muito grande”.

A famosa, que decidiu ir morar em Milão por conta de sua paixão pela moda, explicou que sua relação com Vini Jr. começou por meio das redes sociais. “Nosso primeiro contato foi pelo Instagram. Ele tinha postado algo nos stories e eu curti a foto. Então, ele me mandou uma mensagem perguntando onde eu estava e disse que queria me conhecer”, disse a modelo em entrevista à revista Quem.

Day Magalhães, no entanto, não imaginou que as conversas privadas divulgadas por ela iriam ter tamanha repercussão e negou que tenha revelado as mensagens em busca de fama. “Já vivo em um meio glamouroso, cercada de pessoas influentes, há alguns anos. Mas nunca busquei fama; poderia ter feito isso há muito tempo”, disse.

Segundo a modelo, sua atitude foi uma maneira encontrada para alertar outras mulheres. “Apenas divulguei algo para alertar. Só que tomou uma proporção muito grande. Por isso não dei entrevista, não tenho a intenção de manchar a carreira de ninguém. Não cito nomes e nem faço difamação”, sacramentou.

Polêmica

A treta começou no começo do mês. Na ocasião, a loira detalhou o affair e os encontros com o jogador do Real Madrid. Ela também revelou ter mantido relações sexuais, virtuais e presenciais, com ele.

Em entrevista recente, a moça confirmou se tratar de conversas reais e contou porque decidiu expor as conversas: “Sim, tudo é real. Não gosto de exposição, sou discreta nas minhas postagens, mas resolvi mostrar porque temos contato desde maio. Ele é uma pessoa adorável”, elogiou.

Na época, Day Magalhães assumiu não ter gostado de ver Vini Jr. fazendo dancinha no TikTok com a ex-mulher de Zé Felipe. Ela, inclusive, teria mantido contato com o atleta enquanto a influenciadora estava hospedada na casa dele.

“Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele. Ele sempre comenta minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida [veio] me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line”, disparou.