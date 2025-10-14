“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web

Um vídeo antigo de Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, voltou a circular nas redes sociais e reacendeu debates sobre as origens da empresária. Nas imagens, Margareth afirma que a família sempre teve boas condições financeiras, mesmo antes da filha se tornar milionária e referência no mundo digital.

“Gente, nós sempre tivemos uma condição boa. Meu pai sempre teve condição boa. Nunca me faltou nada. Meu pai sempre teve carro, dentro de uma condição boa… Nunca faltou nada. A gente não era rico, sabe? Mas tinha casa boa, tinha carro, viajava”, contou.

Margareth explicou ainda que, apesar do conforto, buscou trabalhar fora do país para ter independência financeira:

“Ele (o avô de Virginia) tinha 11 filhos, e a gente estudava, tinha todo o material escolar direitinho. Nunca faltou nada em casa. Eu saí para ganhar dinheiro e ter minha independência. Trabalhei como faxineira nos Estados Unidos.”

Nas redes sociais, o vídeo dividiu opiniões. Alguns internautas apontaram incoerência com a imagem de “origem humilde” que a influenciadora chegou a mencionar em entrevistas, enquanto outros defenderam que a fala apenas reforça o esforço pessoal de Virginia na construção de seu império empresarial.

WePink volta a ser alvo do Ministério Público

Além da repercussão do vídeo, a marca de cosméticos WePink, da qual Virginia é sócia, voltou a ser destaque após o Ministério Público de Goiás (MPGO) mover uma ação judicial pedindo que a empresa pare de vender produtos durante lives da influenciadora.

A Promotoria de Defesa do Consumidor alega que a WePink acumula mais de 90 mil reclamações no Reclame Aqui apenas em 2025. O pedido foi feito em caráter de tutela de urgência, que permite decisões rápidas antes do julgamento final.

Em maio, durante depoimento à CPI das Bets, Virginia já havia declarado que a empresa faturou cerca de R$ 750 milhões no último ano.

“Eu não fiquei milionária com bet. Já tinha 30 milhões de seguidores quando divulguei. Minha empresa faturou R$ 750 milhões, se não me engano”, afirmou à senadora Soraya Thronicke.

Fonte: Portal LeoDias / Metrópoles / MPGO

✍️ Redigido por ContilNet