“Nunca mais vou poder jogar”, desabafa Thiago Nigro após acidente

O influenciador e empresário Thiago Nigro usou as redes sociais nesta quinta-feira (9/10) para refletir sobre o acidente que sofreu durante as comemorações de renovação de votos com Maíra Cardi.

O criador de conteúdo publicou uma série de fotos em que aparece hospitalizado, em uma cadeira de rodas e deitado em uma cama, além de registros jogando tênis — esporte que praticava quando ocorreu o incidente.

O desabafo de Thiago Nigro

No texto, Nigro contou que completou 35 anos dois dias antes e passou parte do aniversário no hospital após torcer o joelho e ser diagnosticado com uma lesão no menisco, conhecida como “aro de balde”.

O influenciador afirmou ter ouvido dos médicos que não poderá mais jogar tênis de forma competitiva. “Fiquei me questionando: por que isso aconteceu no meu aniversário, dentre tantas outras possibilidades?”, escreveu ele.

Thiago também destacou que tem buscado encontrar um propósito em meio à situação.

“Lembrei de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pra mim, existe algum sentido. Um propósito nisso tudo”, afirmou.

Aprendizado

Em seguida, o influenciador compartilhou quatro aprendizados que tirou do episódio, ressaltando a importância de valorizar as pequenas coisas, reconhecer os presentes diários e dar valor às pessoas que estão por perto.

“Como é bom ter com quem contar. Eu caí sozinho, mas amigos me levantaram. Feliz daquele que tem com quem contar”, escreveu. Nigro encerrou a mensagem agradecendo o apoio dos fãs e amigos: “Obrigado a todos que torcem por mim, conseguem me perdoar pelos meus erros e vibram com minhas vitórias”.

O acidente aconteceu enquanto ele jogava tênis com amigos, durante as celebrações em um hotel. Após sentir uma dor intensa, o empresário precisou ser levado ao hospital, onde foi diagnosticado com uma lesão de menisco em alça de balde.

“Há dois dias, completei 35 anos. Foi meu aniversário.

Passei metade do meu dia no hospital. Torci o joelho, tive um problema no menisco. “Aro de balde”.

Ouvi que nunca mais vou poder jogar tênis (ou outro tipo de esporte) de forma competitiva.

Fiquei me questionando: por que isso aconteceu no meu aniversário, dentre tantas outras possibilidades?

Lembrei de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pra mim, existe algum sentido. Um propósito nisso tudo.

Talvez eu ainda não o tenha desvendado, mas fiz algumas reflexões:

1. A gente só dá valor às coisas quando a perdemos: como eu queria andar sobre a grama no hotel. Mas, quem valoriza isso quando é comum no dia a dia?

2. Esse “presente” no meu aniversário me fez reconhecer todos os presentes que recebo todos os dias mas não agradeço. E são eles que realmente importam: as pequenas coisas, o dia a dia, a família, a saúde, os amigos.

3. Como é bom ter com quem contar. Eu caí sozinho, mas amigos me levantaram. Feliz daquele que tem com que contar. Me levaram ao hospital. Abriram mão do seu dia, e estiveram comigo.

4. Às vezes Deus te chama, e você não ouve. Ai, ele faz questão de te chamar de um jeito que você o ouça. Eu tomei um puxão de orelha do Pai.

Obrigado a todos que torcem por mim, conseguem me perdoar pelos meus erros e vibram com minhas vitórias.”