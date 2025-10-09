“Nunca mais vou poder jogar”, desabafa Thiago Nigro após acidente

09/10/2025
O influenciador e empresário Thiago Nigro usou as redes sociais nesta quinta-feira (9/10) para refletir sobre o acidente que sofreu durante as comemorações de renovação de votos com Maíra Cardi.

O criador de conteúdo publicou uma série de fotos em que aparece hospitalizado, em uma cadeira de rodas e deitado em uma cama, além de registros jogando tênis — esporte que praticava quando ocorreu o incidente.

O desabafo de Thiago Nigro

No texto, Nigro contou que completou 35 anos dois dias antes e passou parte do aniversário no hospital após torcer o joelho e ser diagnosticado com uma lesão no menisco, conhecida como “aro de balde”.

O influenciador afirmou ter ouvido dos médicos que não poderá mais jogar tênis de forma competitiva. “Fiquei me questionando: por que isso aconteceu no meu aniversário, dentre tantas outras possibilidades?”, escreveu ele.

Thiago também destacou que tem buscado encontrar um propósito em meio à situação.

“Lembrei de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pra mim, existe algum sentido. Um propósito nisso tudo”, afirmou.

Aprendizado

Em seguida, o influenciador compartilhou quatro aprendizados que tirou do episódio, ressaltando a importância de valorizar as pequenas coisas, reconhecer os presentes diários e dar valor às pessoas que estão por perto.

“Como é bom ter com quem contar. Eu caí sozinho, mas amigos me levantaram. Feliz daquele que tem com quem contar”, escreveu. Nigro encerrou a mensagem agradecendo o apoio dos fãs e amigos: “Obrigado a todos que torcem por mim, conseguem me perdoar pelos meus erros e vibram com minhas vitórias”.

O acidente aconteceu enquanto ele jogava tênis com amigos, durante as celebrações em um hotel. Após sentir uma dor intensa, o empresário precisou ser levado ao hospital, onde foi diagnosticado com uma lesão de menisco em alça de balde.

Veja o desabado de Thiago Nigro na íntegra

“Há dois dias, completei 35 anos. Foi meu aniversário.

Passei metade do meu dia no hospital. Torci o joelho, tive um problema no menisco. “Aro de balde”.

Ouvi que nunca mais vou poder jogar tênis (ou outro tipo de esporte) de forma competitiva.

Fiquei me questionando: por que isso aconteceu no meu aniversário, dentre tantas outras possibilidades?

Lembrei de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pra mim, existe algum sentido. Um propósito nisso tudo.

Talvez eu ainda não o tenha desvendado, mas fiz algumas reflexões:

1. A gente só dá valor às coisas quando a perdemos: como eu queria andar sobre a grama no hotel. Mas, quem valoriza isso quando é comum no dia a dia?
2. Esse “presente” no meu aniversário me fez reconhecer todos os presentes que recebo todos os dias mas não agradeço. E são eles que realmente importam: as pequenas coisas, o dia a dia, a família, a saúde, os amigos.
3. Como é bom ter com quem contar. Eu caí sozinho, mas amigos me levantaram. Feliz daquele que tem com que contar. Me levaram ao hospital. Abriram mão do seu dia, e estiveram comigo.
4. Às vezes Deus te chama, e você não ouve. Ai, ele faz questão de te chamar de um jeito que você o ouça. Eu tomei um puxão de orelha do Pai.

Obrigado a todos que torcem por mim, conseguem me perdoar pelos meus erros e vibram com minhas vitórias.”

 

