06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas

“Nunca me senti em perigo”, diz biólogo mordido por tubarão no rosto

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“nunca-me-senti-em-perigo”,-diz-biologo-mordido-por-tubarao-no-rosto

O biólogo marinho mexicano Mauricio Hoyos, reconhecido mundialmente por seu trabalho com tubarões, recupera-se bem após ser mordido por uma fêmea de tubarão-de-Galápagos durante um mergulho de pesquisa na Ilha do Coco, na Costa Rica. O incidente ocorreu em 27 de setembro enquanto ele realizava um estudo sobre os padrões de movimento desses animais.

Hoyos mergulhava a cerca de 40 metros de profundidade, em uma área conhecida como Roca Sucia, quando tentava marcar o animal com um dispositivo de rastreamento. Assim que o equipamento foi fixado, a fêmea reagiu de forma instintiva e mordeu o pesquisador no rosto e no couro cabeludo.

Apesar da gravidade do ferimento, Hoyos manteve a calma e conseguiu retornar à superfície com o apoio da equipe. “Eu não estava tão assustado. Nunca me senti em perigo”, afirmou, ainda no hospital.

Leia também

Cirurgias e recuperação

Após ser levado de barco até Puntarenas, o biólogo foi transportado de helicóptero para o Hospital Clínica Bíblica, em San José, onde passou por duas cirurgias. A primeira foi para conter o sangramento e evitar infecções, e a segunda, de caráter reconstrutivo.

“Quero agradecer à vida, à Costa Rica e a todas as mãos solidárias que me apoiaram. Sigo com a esperança intacta”, declarou Hoyos em entrevista ao Observador.

Segundo a equipe médica, o quadro do profissional é estável e ele apresenta boa evolução. Uma enfermeira o acompanhará no retorno ao México, marcado para esta terça-feira (7/10), onde continuará o processo de recuperação ao lado da família.

Trabalho de conservação continua

Hoyos integrava uma expedição da One Ocean Worldwide Coalition, formada por organizações dedicadas à pesquisa e à conservação marinha, como a Fins Attached e a For the Oceans Foundation. O grupo realiza estudos para proteger espécies ameaçadas e promover políticas internacionais de conservação.

O biólogo reforça que o incidente não muda sua relação com os animais, nem sua missão científica. “O que aconteceu foi uma reação defensiva. O tubarão apenas respondeu a um estímulo. Meu trabalho continua”, afirmou.

A Ilha do Coco, localizada a 530 quilômetros da costa da Costa Rica, é um dos locais mais ricos em biodiversidade marinha do planeta e um ponto estratégico para o estudo de tubarões migratórios.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost