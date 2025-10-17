Nuno Leal ganha declaração da esposa 32 anos mais nova ao completar 78

O ator Nuno Leal Maia, conhecido pela participação em grandes novelas dos anos 1980 e 1990, como Histórias de Amor, fez uma aparição rara nas redes sociais da esposa nesta sexta-feira (17/10). A também atriz Monica Camillo, de 46 anos, usou o perfil para compartilhar uma homenagem ao marido, que está completando 78 anos.

“O melhor marido do mundo está de parabéns! Hoje é seu dia, meu amor, mas, como sempre, o maior presente é meu, por te ter ao meu lado! Obrigada por fazer parte da minha vida e ser esse homem lindo, humilde, divertido e família”, escreveu ela na legenda de uma publicação cheia de fotos românticas do casal.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mônica Camillo (@monicacamillooficial)

Os atores se conheceram de forma espontânea há mais de 20 anos e oficializaram a união em 2001, quando Monica tinha 21 anos. Além de atuar em uma das peças de Nino, a atriz também trabalhou no Tribunal de Justiça de São Paulo.

“Não canso de dizer, mas não custa repetir: eu te admiro e te amo demais!!! Já passamos por tantas coisas juntos e isso só serviu para nos fortalecer ainda mais!”, completou Monica nas redes sociais.

Nuno Leal Maia está afastado da televisão desde 2013, quando decidiu deixar as novelas para focar em outros projetos. O ator foi um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Top Model, Malhação e História de Amor.