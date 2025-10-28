28/10/2025
Nutri aponta qual ingrediente comum é o “inimigo” nº 1 do fígado

Escrito por Metrópoles
Quando se trata de ingredientes comuns presentes em quase todas as despensas, o açúcar é o que mais acende o alerta em relação ao consumo exagerado e aos riscos associados à saúde — especialmente quando o assunto é o fígado, órgão responsável por filtrar as toxinas do corpo humano.

Segundo a nutricionista Cibele Santos, a atenção não deve se limitar apenas à quantidade de açúcar adicionada às receitas, mas também às porções de frutas ricas em frutose, ao consumo de carboidratos refinados e às bebidas açucaradas.

Pote de vidro com açúcar em quadrados - MetrópolesO açúcar eleva os marcadores de inflamação crônica no organismo

Ao ser questionada sobre o impacto nocivo do ingrediente no fígado, a especialista explica que o hábito de consumir frequentemente alimentos ricos em açúcar contribui diretamente para a sobrecarga do órgão. “A ingestão excessiva leva à acumulação de gordura no fígado, podendo resultar em esteatose hepática”, alerta Cibele Santos.

Saiba como o ingrediente popular pode atacar o fígado silenciosamente

Com o tempo, e sem mudanças na alimentação diária, o órgão pode se deteriorar ainda mais, aumentando os riscos de doenças graves. “O processo inflamatório e os danos às células hepáticas podem acarretar, inclusive, no desenvolvimento de cirrose”, complementa.

Cibele reforça que as consequências de uma rotina desregrada, sobretudo, quando o assunto é alimentação, são percebidas a longo prazo, o que torna o açúcar um “inimigo” silencioso.

A condição de gordura no fígado acomete 30% da população mundial

Visão microscópica de células em fígado com gordura, a esteatose hepática

A esteatose hepática é uma doença silenciosa, segundo os especialistas

O órgão atua na filtragem do sangue

“Muitas vezes, o fígado não apresenta sinais imediatos de sobrecarga, o que pode enganar pessoas aparentemente saudáveis. Por isso, é imprescindível consultar um profissional, uma vez que, mesmo sem sintomas visíveis, o fígado pode estar enfrentando danos significativos”, assegura Cibele Santos.

Ainda que seja difícil identificar sinais precoces de que algo está errado com o fígado, Cibele afirma que o corpo pode emitir alguns alertas. “Sintomas como fadiga, dor abdominal, perda de apetite e icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos) podem dar pequenas pistas de que o fígado está sobrecarregado”, destaca.

Medidas eficazes para “limpar” o órgão

Felizmente, a especialista em nutrição clínica garante que os danos podem, sim, ser reversíveis. “Se o consumo de alimentos nocivos for interrompido a tempo, é possível restaurar as funções do órgão”, afirma.

Foto colorida de mulher com fita métrica na barriga. Ela usa roupas de treino - MetrópolesA perda de peso atua “diretamente” na condição de gordura no fígado

Na tentativa de “limpar” esse órgão vital para o metabolismo e a digestão, Cibele faz um alerta sobre a popularidade dos alimentos tidos como detox. Segundo ela, é preciso cautela com essa crença. “A maioria dos itens ‘detox’ não tem comprovação científica. O fígado é eficiente em detoxificação por conta própria”, avalia.

Para a nutricionista, a fórmula para manter a saúde hepática em equilíbrio é mais simples do que parece. “É de suma importância reduzir o consumo de açúcar e carboidratos refinados, manter uma dieta balanceada rica em frutas, vegetais e proteínas magras, e praticar exercícios físicos regularmente para manter um peso saudável”, conclui Cibele Santos.

