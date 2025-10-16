16/10/2025
Nutri lista as 3 frutas mais indicadas para quem tem gordura no fígado

Escrito por Metrópoles
nutri-lista-as-3-frutas-mais-indicadas-para-quem-tem-gordura-no-figado

Um artigo da Associação Americana para o Estudo de Doenças Hepáticas expôs que a esteatose hepática é uma condição bastante comum na América do Sul. Considerada silenciosa, a doença popularmente conhecida como gordura no fígado tem deixado a comunidade médica em alerta, já que o quadro afeta 44% da população adulta na América Latina.

Reverter o quadro requer adotar hábitos saudáveis, como praticar atividade física constantemente e fazer uma alimentação balanceada. Em razão do segundo tópico, a coluna Claudia Meireles recorreu à expertise da nutricionista Taynara Abreu para saber: quais são as frutas mais indicadas para quem tem gordura no fígado?

Entenda os principais sinais e os riscos da gordura no fígado

O órgão atua na filtragem do sangue

Visão microscópica de células em fígado com gordura, a esteatose hepática

Gordura no fígado pode ocasionar câncer no órgão

De acordo com a pós-graduada em nutrição, exercício físico e qualidade de vida, algumas frutas se destacam por ajudar na melhora da esteatose hepática por ter na composição antioxidantes, fibras e vitaminas, capazes de “favorecer o funcionamento do fígado e reduzir a inflamação.”

Frutas x gordura no fígado

Abaixo, a especialista elenca as três frutas:

1. Abacate

Por ser rico em gorduras boas (monoinsaturadas) e antioxidantes, a exemplo da glutationa, a fruta auxilia na regeneração das células hepáticas e reduz o estresse oxidativo. “O consumo moderado ajuda a controlar o colesterol e a prevenir o acúmulo de gordura no fígado“, esclarece Taynara.

Abacate aberto em cima da mesaO abacate é uma das frutas listadas pela nutricionista com efeito benéfico para o fígado

2. Maçã 

A maçã é fonte de pectina, fibra solúvel que auxilia na eliminação de toxinas e gorduras do organismo, aliviando a sobrecarga do fígado. “Além disso, os compostos fenólicos presentes na fruta contribuem para combater processos inflamatórios”, salienta a nutricionista clínica.

3. Limão

Com teor significativo de vitamina C e de substâncias que estimulam a produção da bile, o limão favorece “a digestão das gorduras e a desintoxicação hepática”. De acordo com a expert em nutrição, o consumo regular da fruta, na água ou temperos, tende a colaborar para o equilíbrio do metabolismo hepático.

A nutricionista argumenta que essas frutas aliadas a uma alimentação equilibrada e à redução do consumo de alimentos ultraprocessados tendem a “ajudar significativamente” a melhora da saúde do fígado.

Imagem de vários limões cortados e inteirosA fruta rica em vitamina C oferece efeito positivo para o fígado

