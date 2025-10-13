Nutri revela a quantidade certa de ovos para comer no café da manhã

Rápido de preparar, versátil e proteico, o ovo virou figurinha carimbada de quem busca uma alimentação mais nutritiva. Mas, afinal, quantos ovos dá para comer no café da manhã sem exagerar? A resposta, segundo a nutricionista Rejane Souza, não é exata para todo mundo — mas há boas recomendações gerais.

“Consumir de 1 a 2 ovos por dia costuma ser seguro e saudável para a maioria dos adultos”, explica a profissional ao Metrópoles. “Essa quantidade já entrega uma boa dose de proteína, gordura boa e diversos nutrientes essenciais para começar o dia com energia”.

Para quem treina ou possui maior demanda proteica, duas a três unidades de ovo também podem ser incluídas na dieta, desde que façam parte de uma alimentação equilibrada, afirma a nutricionista do Grupo Mantevida.

Além de nutritivos, os ovos ajudam a aumentar a saciedade logo nas primeiras horas do dia, o que pode evitar beliscos fora de hora e ajudar no controle do peso. Segundo a especialista, o alimento ainda é fonte de vitamina D, B12, ferro, selênio e colina, nutrientes que fazem diferença no funcionamento do cérebro, dos músculos e do sistema imunológico.

Um ovo cozido tem, em média, 70 kcal

Melhores formas de preparar os ovos

A forma de preparo dos ovos importa — e muito. Segundo a nutricionista Rejane, cozinhá-los ou prepará-los pochê são opções mais saudáveis, pois preservam os nutrientes e evitam o excesso de gordura.

“Fritar em muito óleo pode aumentar o valor calórico e oxidar o colesterol da gema, o que não é o ideal”, alerta a expert. “Para quem gosta de ovos mexidos, vale usar um pouco de azeite ou manteiga, e evitar queimar”.

Para montar um café da manhã completo, Rejane sugere combinar os ovos com alimentos ricos em fibras, como pães integrais, legumes ou frutas.

“Um ovo mexido com espinafre e tomate ao lado de uma fatia de pão integral, por exemplo, já forma uma refeição equilibrada e duradoura. É a combinação dos alimentos que faz a diferença no café da manhã, e os ovos, quando bem utilizados, são um ótimo ponto de partida”, finaliza a nutricionista.