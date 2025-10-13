Nutri revela a quantidade certa de ovos para comer no café da manhã

Rápido de preparar, versátil e proteico, o ovo virou figurinha carimbada de quem busca uma alimentação mais nutritiva. Mas, afinal, quantos ovos dá para comer no café da manhã sem exagerar? A resposta, segundo a nutricionista Rejane Souza, não é exata para todo mundo — mas há boas recomendações gerais.
Leia também
-
Horário do café da manhã pode impactar no envelhecimento saudável
-
Nutri revela 6 opções de café da manhã ricas em proteínas e sem ovos
-
Sete ideias de café da manhã com muita proteína — e sem ovo
-
Saiba se tomar café da manhã após as 9h aumenta os níveis de cortisol
“Consumir de 1 a 2 ovos por dia costuma ser seguro e saudável para a maioria dos adultos”, explica a profissional ao Metrópoles. “Essa quantidade já entrega uma boa dose de proteína, gordura boa e diversos nutrientes essenciais para começar o dia com energia”.
Para quem treina ou possui maior demanda proteica, duas a três unidades de ovo também podem ser incluídas na dieta, desde que façam parte de uma alimentação equilibrada, afirma a nutricionista do Grupo Mantevida.
Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp
Além de nutritivos, os ovos ajudam a aumentar a saciedade logo nas primeiras horas do dia, o que pode evitar beliscos fora de hora e ajudar no controle do peso. Segundo a especialista, o alimento ainda é fonte de vitamina D, B12, ferro, selênio e colina, nutrientes que fazem diferença no funcionamento do cérebro, dos músculos e do sistema imunológico.
Um ovo cozido tem, em média, 70 kcal
Melhores formas de preparar os ovos
A forma de preparo dos ovos importa — e muito. Segundo a nutricionista Rejane, cozinhá-los ou prepará-los pochê são opções mais saudáveis, pois preservam os nutrientes e evitam o excesso de gordura.
“Fritar em muito óleo pode aumentar o valor calórico e oxidar o colesterol da gema, o que não é o ideal”, alerta a expert. “Para quem gosta de ovos mexidos, vale usar um pouco de azeite ou manteiga, e evitar queimar”.
8 imagensFechar modal.1 de 8
Faça substituições inteligentes na dieta para emagrecer
Getty Images2 de 8
Praticar atividade física é essencial
Pixabay3 de 8
Lembre-se: o efeito sanfona desencadeia doenças cardiovasculares e alterações hormonais
Tim Platt/Getty Images4 de 8
Por isso, procure sempre manter a boa forma
Alto Astral/Reprodução5 de 8
Se quiser emagrecer, aumente também a ingestão de líquidos, como água, sucos e chás
Getty Images6 de 8
Evite erros comuns que retardam o emagrecimento
Getty Images 7 de 8
Como ter noites de sono ruins e treinar demais, o que desgasta o corpo
Pixabay8 de 8
Veja sinais de que sua dificuldade de emagrecer pode ser hormonal. Perda de peso hormonal
Getty Images
Para montar um café da manhã completo, Rejane sugere combinar os ovos com alimentos ricos em fibras, como pães integrais, legumes ou frutas.
“Um ovo mexido com espinafre e tomate ao lado de uma fatia de pão integral, por exemplo, já forma uma refeição equilibrada e duradoura. É a combinação dos alimentos que faz a diferença no café da manhã, e os ovos, quando bem utilizados, são um ótimo ponto de partida”, finaliza a nutricionista.