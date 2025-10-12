nutri-revela-se-borrifar-vinagre-na-frigideira-ajuda-a-preparar-o-ovo

O ovo é um dos alimentos mais completos e nutritivos disponíveis para o ser humano. Além disso, é possível prepara-lo de diversas formas, e uma delas viralizou nas redes sociais: borrifar vinagre na panela antes de fritar o ovo.
Leia também
-
Veja fotos do apê de Bella Campos, criticado na web por ser “simples”
-
Padre nega pedidos de oração para Odete Roitman: “Não atenderei”
-
Catador de recicláveis emociona e conquista pós-graduação aos 63 anos
A técnica, apesar de pouco conhecida, pode evitar que os ovos grudem muito na frigideira. A nutricionista Cibele Santos explica que o vinagre atua como um coagulante, ajudando as proteínas da clara a se firmar mais rapidamente, resultando em ovos mais bonitos e com a clara bem definida.
“Além de melhorar a textura, o vinagre pode acelerar o processo de fritura, reduzindo o tempo que os ovos permanecem na gordura quente, o que resulta em uma refeição mais saudável”, ressalta.
Além disso, ele também acrescenta sabor de maneira suave, especialmente se você usar um vinagre de maçã ou arroz, por exemplo.
8 imagensFechar modal.1 de 8
O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória
Getty Images2 de 8
Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais
Getty Images3 de 8
Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável
Getty Images4 de 8
Praticar atividade física é essencial
Getty Images5 de 8
Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz
Getty Images6 de 8
O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono
Getty Images7 de 8
Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias
Getty Images8 de 8
Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado
Getty Images
A nutricionista reforça que em pouca quantidades o ingrediente não altera o gosto dos ovos, mas sim proporciona uma leve acidez que pode acentuar os sabores.