nutri-revela-se-borrifar-vinagre-na-frigideira-ajuda-a-preparar-o-ovo

O ovo é um dos alimentos mais completos e nutritivos disponíveis para o ser humano. Além disso, é possível prepara-lo de diversas formas, e uma delas viralizou nas redes sociais: borrifar vinagre na panela antes de fritar o ovo.

A técnica, apesar de pouco conhecida, pode evitar que os ovos grudem muito na frigideira. A nutricionista Cibele Santos explica que o vinagre atua como um coagulante, ajudando as proteínas da clara a se firmar mais rapidamente, resultando em ovos mais bonitos e com a clara bem definida.

“Além de melhorar a textura, o vinagre pode acelerar o processo de fritura, reduzindo o tempo que os ovos permanecem na gordura quente, o que resulta em uma refeição mais saudável”, ressalta.

Além disso, ele também acrescenta sabor de maneira suave, especialmente se você usar um vinagre de maçã ou arroz, por exemplo.

A nutricionista reforça que em pouca quantidades o ingrediente não altera o gosto dos ovos, mas sim proporciona uma leve acidez que pode acentuar os sabores.