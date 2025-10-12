12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Nutri revela se borrifar vinagre na frigideira ajuda a preparar o ovo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
nutri-revela-se-borrifar-vinagre-na-frigideira-ajuda-a-preparar-o-ovo

O ovo é um dos alimentos mais completos e nutritivos disponíveis para o ser humano. Além disso, é possível prepara-lo de diversas formas, e uma delas viralizou nas redes sociais: borrifar vinagre na panela antes de fritar o ovo.

Leia também

A técnica, apesar de pouco conhecida, pode evitar que os ovos grudem muito na frigideira. A nutricionista Cibele Santos explica que o vinagre atua como um coagulante, ajudando as proteínas da clara a se firmar mais rapidamente, resultando em ovos mais bonitos e com a clara bem definida.

“Além de melhorar a textura, o vinagre pode acelerar o processo de fritura, reduzindo o tempo que os ovos permanecem na gordura quente, o que resulta em uma refeição mais saudável”, ressalta.

Além disso, ele também acrescenta sabor de maneira suave, especialmente se você usar um vinagre de maçã ou arroz, por exemplo.

8 imagensEle abrange aspectos físicos, mentais e sociaisFaça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudávelPraticar atividade física é essencial Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e felizO bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sonoFechar modal.1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

A nutricionista reforça que em pouca quantidades o ingrediente não altera o gosto dos ovos, mas sim proporciona uma leve acidez que pode acentuar os sabores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost