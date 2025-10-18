Nutricionista explica a diferença entre tomar whey com água ou leite

Na hora de preparar o shake de whey protein, uma dúvida comum entre os praticantes de atividade física é simples, mas divide opiniões: com água ou com leite? Segundo o nutricionista Guilherme Lopes, ambas as opções têm seus méritos — e a melhor escolha depende dos objetivos e da tolerância individual.

“Quando o whey é tomado com água, a absorção tende a ser um pouco mais rápida. Isso pode ter alguma utilidade em estratégias pontuais, mas não faz diferença significativa no ganho de massa muscular”, explica o especialista ao Metrópoles.

A matéria-prima principal do suplemento é a proteína do soro do leite

O consumo em excesso pode desencadear problemas renais

Especialistas consideram o whey protein um suplemento mais completo que o colágeno, principalmente para aqueles que estão com déficit proteico

Substituir refeições por shakes proteicos pode trazer prejuízos à saúde

Alto teor proteico

Por outro lado, misturar whey com leite modifica completamente o jogo. “A digestão é mais lenta, o que aumenta a saciedade e ainda fornece nutrientes extras, como cálcio, proteínas adicionais e gorduras boas”, aponta o nutricionista.

Essa diferença de composição tem implicações práticas. Para quem está em fase de ganho de massa muscular, a adição de leite pode ser estratégica.

“Além de deixar o shake mais cremoso e saboroso, o leite pode acrescentar de 3 a 8 gramas de proteína por 100 ml, dependendo do tipo”, completa Guilherme.

O ganho de massa muscular, além de estar associado à prática de atividade física de forma regular, possui bastante influência de uma alimentação adequada ao objetivo

Mas o leite também tem seus poréns. O aumento calórico e a presença de lactose pedem atenção redobrada, alerta Lopes. “Quem tem sensibilidade ou intolerância à lactose pode sofrer com desconforto gastrointestinal. E o aumento das calorias pode não ser bem-vindo para quem está tentando perder peso”.

Segundo o profissional, o whey com leite tende a saciar mais, pois contém gordura e lactose, que retardam o esvaziamento do estômago e mantêm a sensação de saciedade por mais tempo. Contudo, isso também o torna mais calórico, o que pode contribuir para o ganho de peso se não houver controle na dieta.

“Já o whey com água é mais leve e menos calórico, sendo a opção mais indicada para quem busca emagrecimento ou tem intolerância à lactose”, resume o especialista.

Na ponta do lápis, a escolha do líquido ideal para misturar com whey deve respeitar o contexto de cada pessoa. Para quem busca emagrecimento, o shake com água é mais leve, menos calórico e pode facilitar a digestão.

Por outro lado, para quem precisa de uma dose extra de proteínas e mais saciedade, o leite pode ser um aliado — desde que o intestino coopere.