Nuvem da Amazon tem apagão e derruba aplicativos pelo mundo

A plataforma de serviços em nuvem da Amazon, a Amazon Web Services (AWS), apresentou um apagão nesta segunda-feira (20/10), o que causou problemas e interrupções em diversos sites e aplicativos populares, como Snapchat, Fortnite, Facebook e Prime Video.

Segundo o site Downdetector, as instabilidades começaram ainda na manhã desta segunda. A própria AWS informou estar investigando o “aumento nas nas taxas de erro e latências em diversos serviços da AWS”.

“Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação”, informou a AWS.

Ainda segundo eles, o problema afeta outros serviços ou recursos globais que dependem de dispositivos físicos ou virtuais conectados à rede, que foram os que apresentaram a falha.

“Durante esse período, os clientes podem não conseguir criar ou atualizar casos de suporte. Recomendamos que os clientes continuem tentando novamente quaisquer solicitações com falha”, pontou a empresa.

Ainda segundo eles, foram aplicadas medidas iniciais de mitigação, e os sites já apresentam funcionamento normal.

A empresa informou que algumas solicitações podem estar limitadas enquanto trabalham para a recuperação completa, mas que “os serviços continuam a operar, apesar do acúmulo de eventos em plataformas como o CloudTrail e o Lambda”.