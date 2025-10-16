O advogado de Filipe Martins é maluco?

Jeffrey Chiquini, advogado de Filipe Martins, é maluco? Desde ontem, ele acusa a PGR de juntar um documento com assinaturas falsas ao processo que corre contra o seu cliente no STF.

O documento com assinaturas supostamente falsas de um sargento seria o dos registros de entrada do ex-assessor de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, no dia em que, segundo a PGR, houve maquinações para elaborar a tal “minuta do golpe”.

De acordo com Jeffrey Chiquini, o documento anexado pela PGR nem seria o oficial. Diz o advogado que o documento oficial foi apresentado pela defesa, e dele não constam quaisquer registros da presença de Filipe Martins no Palácio do Planalto na data apontada pela acusação.

Teríamos, assim, mais um episódio para lá de teratológico no processo em que o ex-assessor de Jair Bolsonaro é acusado de participação na suposta tentativa de golpe de Estado.

O outro episódio é o da viagem que Filipe Martins nunca fez aos Estados Unidos, que serviu de pretexto para que ficasse preso durante seis meses e para a manutenção até hoje de outras medidas cautelares contra ele. Também nesse caso surgiu um documento falso, só que no sistema da imigração americana, o meu assunto de ontem.

Repito a pergunta do início deste artigo: Jeffrey Chiquini é maluco? Porque só um maluco, convenhamos, seria irresponsável a ponto de acusar a Procuradoria-Geral da República de juntar um documento fajuto em um processo sob exame do Supremo Tribunal Federal. De cara, haveria dois crimes aí cometidos pela PGR: falsidade ideológica e fraude processual.

O advogado de Filipe Martins apresentou um laudo grafotécnico para embasar a sua denúncia, assinado pelo perito Roosevelt Laedebal Júnior. De acordo com o divulgado pela imprensa, o perito escreveu no laudo que “não é tecnicamente possível emitir qualquer conclusão quanto à autenticidade ou autoria dos lançamentos e assinaturas contidos nos documentos apresentados”. Ele sugeriu que o material fosse analisado no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.

Se Jeffrey Chiquini é maluco (maluco até para descartar que a portaria do Palácio do Planalto seja uma bagunça), isso é um problema dele e do seu cliente, e não temos nada a ver com o busílis. Mas se o advogado de Filipe Martins não for maluco, daqueles com atestado de loucura assinado e carimbado por um psiquiatra, quem está com um enorme pepino nas mãos não é apenas a PGR. É, principalmente, a democracia brasileira.