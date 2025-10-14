“O Agente Secreto”: pré-venda começa dia 16 e terá sessões antecipadas no Brasil

A espera acabou para os fãs de Wagner Moura e do cinema nacional! A Vitrine Filmes anunciou que a pré-venda de ingressos para O Agente Secreto, longa escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026, começa nesta quinta-feira (16/10), às 10h (horário de Brasília). Além da estreia oficial marcada para o dia 6 de novembro, o público poderá conferir O Agente Secreto antes do lançamento, nas sessões antecipadas que acontecem a partir de 25 de outubro em cinemas selecionados pelo país.

Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site e pelo aplicativo da Ingresso.com, garantindo lugar nas primeiras sessões do filme que promete agitar as telonas em novembro. As sessões antecipadas marcam uma oportunidade perfeita para quem não quer esperar nem um dia a mais para ver Wagner Moura em ação em um papel que pode lhe garantir uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.

Wagner Moura na estreia de "O Agente Secreto" Portal LeoDias Lula e Janja recebem Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho para exibição de "O Agente Secreto" no Cine Alvorada Ricardo Stuckert/PR Wagner Moura no Festival de Cinema de Zuriche, na Suíça Reprodução/Instagarm @kleber_mendonca_filho Wagner Moura no filme brasileiro "O Agente Secreto" Reprodução Kleber Mendonça Filho ganhou prêmio de Melhor Diretor, pelo filme "O Agente Secreto", no Festival de Cannes 2025 Reprodução Instagram Lula e Janja recebem Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho para exibição de "O Agente Secreto" no Cine Alvorada Ricardo Stuckert/PR

Ambientado na década de 1970, o longa acompanha Marcelo, personagem vivido por Moura, um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de tranquilidade, mas acaba se deparando com um cenário de mistério, vigilância e segredos perigosos.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o mesmo nome por trás de Bacurau e Aquarius, o filme conquistou o público e a crítica na última edição do Festival de Cannes, onde levou quatro prêmios: Melhor Direção, Melhor Ator, o Prêmio FIPRESCI e o troféu Art et Essai, concedido pela Associação Francesa de Cinema de Arte e Ensaio (AFCAE).

Além de Moura, o elenco conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Thomás Aquino e o alemão Udo Kier, entre outros grandes nomes. Com esse time e o prestígio internacional já conquistado, a expectativa é que O Agente Secreto se torne um dos filmes mais comentados do ano.