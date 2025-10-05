05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

O bolsonarista que saiu no lucro com a PEC da Blindagem

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
o-bolsonarista-que-saiu-no-lucro-com-a-pec-da-blindagem

Enquanto deputados bolsonaristas foram alvos de protestos por terem votado a favor da PEC da Blindagem, ao menos um aliado de Jair Bolsonaro no Senado se beneficiou com a votação da proposta.

O imbróglio em torno da PEC trouxe benefícios políticos para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que precisará disputar a reeleição em 2026 pelo Piauí, caso queira continuar com mandato no Senado.

3 imagensSenador Ciro Nogueira (PP-PI)O presidente nacional do PP, Ciro NogueiraFechar modal.1 de 3

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

KEBEC NOGUEIRA/ METRÓPOLES @kebecfotografo2 de 3

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

KEBEC NOGUEIRA/ METRÓPOLES @kebecfotografo3 de 3

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira

KEBEC NOGUEIRA/ METRÓPOLES @kebecfotografo

Atualmente, Ciro aparece em terceiro lugar nas pesquisas ao Senado no estado, atrás do também senador Marcelo Castro (MDB-PI) e do deputado federal Júlio Cesar (PSD-PI).

Com a votação da PEC da Blindagem na Câmara, o senador do PP ganhou munição para atacar Júlio Cesar, que votou a favor da proposta. Marcelo Castro, por sua vez, se posicionou fortemente contra o tema.

Leia também

Apesar de faltar mais de um ano para a eleição, a avaliação dos aliados de Ciro é de que, por se tratar de uma disputa majoritária, com voto direto, a PEC poderá ser usada como munição contra candidatos que a defenderam.

Como mostrou a coluna, a avaliação no governo Lula é de que o voto a favor da PEC — que previa retomar a necessidade de o Congresso autorizar ações contra parlamentares — será usado contra bolsonaristas em 2026.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost