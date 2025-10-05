o-bolsonarista-que-saiu-no-lucro-com-a-pec-da-blindagem

Enquanto deputados bolsonaristas foram alvos de protestos por terem votado a favor da PEC da Blindagem, ao menos um aliado de Jair Bolsonaro no Senado se beneficiou com a votação da proposta.
O imbróglio em torno da PEC trouxe benefícios políticos para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que precisará disputar a reeleição em 2026 pelo Piauí, caso queira continuar com mandato no Senado.
Atualmente, Ciro aparece em terceiro lugar nas pesquisas ao Senado no estado, atrás do também senador Marcelo Castro (MDB-PI) e do deputado federal Júlio Cesar (PSD-PI).
Com a votação da PEC da Blindagem na Câmara, o senador do PP ganhou munição para atacar Júlio Cesar, que votou a favor da proposta. Marcelo Castro, por sua vez, se posicionou fortemente contra o tema.
Apesar de faltar mais de um ano para a eleição, a avaliação dos aliados de Ciro é de que, por se tratar de uma disputa majoritária, com voto direto, a PEC poderá ser usada como munição contra candidatos que a defenderam.
Como mostrou a coluna, a avaliação no governo Lula é de que o voto a favor da PEC — que previa retomar a necessidade de o Congresso autorizar ações contra parlamentares — será usado contra bolsonaristas em 2026.