O Boticário lança linhas inspiradas no Homem-Aranha Miles Morales e Gwen Stacy para o Dia das Crianças

Para celebrar o Dia das Crianças, que é a terceira data mais relevante para o varejo, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), O Boticário lança novas linhas de Next e Sophie em parceria com a Marvel, inspiradas nas personagens Miles Morales e Gwen Stacy (Aranha-Fantasma), da franquia Homem-Aranha. A edição limitada, direcionada para crianças de 7 a 12 anos, traz seis produtos para quem quer experienciar uma rotina de cuidados cheia de diversão e aventura, inspirados em grandes heróis, além de contar com o uso de acordes olfativos exclusivos em suas fragrâncias, desenvolvidos a partir de metodologias de neurociência aplicada¹ (IFF Brain Emotions™, da Actimood®/Symrise), os perfumes combinam ingredientes associados a sensações de energia e atenção por meio do olfato.

Com a chegada das novidades, as famílias serão convidadas a participar de um concurso cultural que coloca lápis e papel na mão e busca reduzir o tempo de tela, substituindo-o por atividades manuais e criativas. A inscrição se dá por meio de uma landing page promocional, onde será feito o upload do desenho do herói favorito, seja ele do Miles Morales ou da Gwen Stacy, seguida por premiação dos 10 melhores com impressões 3D dos desenhos vencedores.

O lançamento reforça a aposta da marca, eleita a melhor para presentear quem se ama², em licenciamentos, como ferramenta para gerar interesse e promover experiências sensoriais e imersivas no portfólio desenvolvido e dermatologicamente testado.

“Vemos na data a oportunidade de elevar o patamar de entrega nas linhas infantis e, ao combinar o universo do Homem-Aranha com fórmulas seguras e cientificamente testadas, criamos produtos que estimulam a imaginação das crianças, reforçam a conexão com os pais e incentivam uma rotina de cuidados mais leve e alegre. Nosso objetivo com a nova linha infantil em parceria com a Marvel é oferecer produtos de alta qualidade, com benefícios que instigam energia e aguçam a atenção e que tornem o Dia das Crianças e a rotina de banho e cuidado com a pele mais divertida e especial”, conta Paulo Roseiro, diretor-executivo de Perfumaria, Desodorantes e Presentes do Boticário.

Conhecendo o multiverso do Boticário e Marvel

Dentre os produtos inspirados em Miles Morales, o destaque é a Next Colônia Spider-Man, uma fragrância fougère oriental com notas de frutas vermelhas, lavanda e patchouli, além do exclusivo Acorde Sentido Aranha¹, capaz de aguçar a concentração, para que, assim como o super-herói, os pequenos vivam suas aventuras do dia a dia ainda mais determinados.

Com a mesma fragrância, trazemos o Gel Capilar Next Spider Fix que modela sem enrijecer os fios, tem acabamento molhado e garante alta fixação e perfumação por até 6 horas. Por último, também será possível adquirir o Next sabonete-teia Spider-Man, um sabonete com textura inovadora de gelatina que limpa sem ressecar, faz espuma suave e vem com uma saboneteira para guardá-lo, inspirada nas teias de captura do super-herói.

Já nos itens inspirados na Aranha-Fantasma, o grande destaque fica para a Sophie Colônia Spider Gwen, uma fragrância floriental gourmand com notas de frutas vermelhas, magnólia e baunilha. Assim como o lançamento masculino, ela também conta com um aporte funcional exclusivo, o Acorde Amazing Sense¹, composto por ingredientes que instigam a sensação de energia.

Para complementar os cuidados, a marca também lança o Jelly Cream Spider Gwen, uma loção hidratante com o mesmo cheirinho, textura bifásica refrescante e acetinada, perfumação prolongada e hidratação por até 48 horas.

A marca também lança um exclusivo necessaire dupla face estampado com as máscaras das personagens, um lado com o Spider-Man Miles Morales e outro com a Spider-Gwen, em tecido macio e acabamento bordado. Mas, não para por aí: quem quiser presentear com um kit dos lançamentos, no Dia das Crianças, também ganha embalagens inéditas, repletas de ilustrações holográficas e em relevo.

Os produtos de Next Spider-Man e Sophie Gwen Stacy estão disponíveis por tempo limitado nas lojas do Boticário em todo o Brasil, com valores promocionais de lançamento, no e-commerce da marca e em seu aplicativo para Android e iOS. Os consumidores também podem fazer pedidos por meio do WhatsApp no número 0800 744 0010 – oficial e seguro – para verificar a disponibilidade local. Além disso, é possível entrar em contato com um consultor da marca em encontre.boticario.com.br.

Concurso e ativações do multiverso da beleza

Toda a proposta lúdica dos produtos lançados é reforçada pelo concurso cultural, que coloca as famílias no centro da narrativa e reforça o papel da marca em estimular momentos de brincadeira e diversão.

As inscrições se dão por meio de landing page promocional, onde pais e responsáveis a partir de 18 anos podem cadastrar desenhos de crianças de 7 a 12. São válidas apenas fotos dos desenhos, sem o aparecimento das crianças autoras, que devem retratar apenas um dos personagens que inspiraram as linhas, mas com diferentes poderes, estilos, características e habilidades que o participante possa imaginar. Como premiação, os 10 desenhos mais criativos vão virar Toy Arts personalizados, impressos em 3D, e os ganhadores ainda vão receber um kit com os produtos do lançamento.

A comunicação dos ganhadores acontece no dia 17 de outubro, no próprio site, em nome dos adultos responsáveis, sendo contemplados os 10 desenhos mais criativos, sendo cinco na categoria de sete a nove anos e outros cinco na categoria de 10 a 12.

Por fim, visando incentivar a expressão criativa infantil e convidando as famílias a vivenciarem mais momentos fora das telas, de 22/09 a 12/10 as lojas conceito de Pinheiros, Morumbi e Batel serão envelopadas para o lançamento da marca e, as duas primeiras, contarão com um ateliê de desenho, onde será possível soltar a imaginação e dar vida aos seus heróis favoritos, em um espaço lúdico e acolhedor.

Serviço

Evento: Ação de Dia das Crianças

Período: 22 de setembro a 12 de outubro

Horário: horário comercial de funcionamento da loja, sem a necessidade prévia de agendamento e sujeito à disponibilidade

Onde: Flagships do Boticário de Pinheiros, Morumbi



Next Colônia Spider – Preço sugerido: R$ 109,90

Desenvolvido com o exclusivo Acorde Sentido Aranha¹, que desperta a atenção, esse fougére oriental conta com notas de frutas vermelhas, lavanda e patchouli. A fragrância é testada dermatologicamente e é ideal para garantir perfumação prolongada aos pequenos.



Next Sabonete-teia Spider Man – Preço sugerido: R$ 64,90

Sabonete com textura de gelatina e em formato de teia, que limpa suavemente com espuma leve. Além disso, vem acompanhado de uma saboneteira para guardá-lo e manter o formato brincável de teia de aranha. É dermatologicamente testado, vegano e livre de crueldade animal.

Next Spider Fix – Preço sugerido: R$ 52,90

Esse fixador de cabelos com efeito molhado é a promessa para penteados divertidos, fixados por mais tempo e resistentes a muitas brincadeiras. Sua fórmula modela e estabiliza os fios, sem ressecá-los.



Sophie Colônia Spider Gwen – Preço sugerido: R$ 109,90

Fragrância floriental gourmand com notas de frutas vermelhas, magnólia e baunilha. Possui um acorde funcional exclusivo, o Acorde Amazing Sense¹, composto por ingredientes que instigam a sensação de energia, mantendo as pequenas sempre prontas para a próxima diversão.

Jelly Cream Spider Gwen – Preço sugerido: R$ 64,90

Loção desodorante hidratante com a mesma fragrância e Acorde Amazing Sense; possui textura bifásica refrescante e acetinada, perfumação prolongada e hidratação por até 48 horas.

Para usar, basta pegar uma quantidade de produto das duas fases do pote, misturando-as delicadamente no corpo.



Necessaire Dupla-face – Preço sugerido: R$ 89,90

Necessaire compacta e aveludada, com acabamento bordado e estampa dupla face, com as máscaras de Miles Morales e Gwen Stacy.

Estojo Sophie Gwen Stacy | Dia das Crianças – Preço sugerido: R$169,90

Kit presenteável de edição limitada, com caixa exclusiva inspirada na Aranha-fantasma. Contém a Sophie Colônia Spider Gwen, uma fragrância floriental gourmand com notas de frutas vermelhas, magnólia e baunilha. Possui um acorde funcional exclusivo, o Acorde Amazing Sense¹, composto por ingredientes que instigam a sensação de energia. Além disso, também conta com a exclusiva Loção Hidratante Acetinada de 120g, ideal para proporcionar hidratação à pele e levar no necessaire.

Fontes

1. Fragrância desenvolvida através da ferramenta IFF Brain Emotions (TM) e Plataforma global de neurociência patenteada: Actimood®, Symrise.