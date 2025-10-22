O Boticário lança Nativa SPA Orquídea Lumière com brilho e hidratação por até 10h

No Acre, onde o Sol brilha soberano durante todo o ano, pode-se ter a pele dos sonhos, com um brilho que atende à tendência atemporal da pele glow, com o novo lançamento do Boticário, Nativa SPA Orquídea Lumière. Trata-se de uma linha de cuidados corporais que proporciona luminosidade por até 10 horas¹, ao associar o uso inédito do iluminador corporal ao creme perfumado corporal. Além da fragrância potente, o lançamento traz na formulação o exclusivo bioéster de quinoa, que estimula a produção de colágeno em até 77%². Ideal para quem gosta de estar cheirosa e hidratada no dia-a-dia, apesar do calor do Norte

A novidade chega para reforçar a conversa sobre o brilho corporal e trazer o poder misterioso e inebriante das orquídeas, flor queridinha das consumidoras, por meio de uma perfumação prolongada, marcante e floral. A jornada de autocuidado, proporcionada pelos itens do lançamento, é ideal para quem busca uma oportunidade de associar hidratação e glow, para acender o brilho próprio e irradiar autoconfiança.

“Como marca precursora de beleza, estamos sempre atentos aos desejos das consumidoras. Por isso, em um processo de social listening, diagnosticamos uma lacuna de mercado no território de glow corporal, síncrono a uma tendência crescente sobre o tema, com mais de mil menções nas redes nos últimos 12 meses, feitas por clientes que buscam soluções para essa demanda. A pele luminosa se posiciona como um item de desejo e uma materialização do cuidado, afinal, viço e brilho atestam essa pele bem tratada e hidratada. Nativa SPA Orquídea Lumière, então, vem com a premissa de proporcionar o resultado por uma pele desejável, sem abrir mão da verdadeira hidratação, proporcionada por uma formulação potente e exclusiva”, afirma Bruna Nunes, diretora da categoria Corpo & Banho do Grupo Boticário.

Entre os novos itens do portfólio, o Iluminador Corporal Stick traz o grande fator de ineditismo da linha, sendo o primeiro da marca que concilia a textura cremosa com a aplicação por stick, o que facilita o uso e garante melhor distribuição do produto sobre a pele, tendo fixação de até 10 horas¹. A potência dele é amplificada no uso combinado com o Creme Perfumado Corporal, que se aplicado antes do iluminador ajuda na aderência; ele também perfuma por mais tempo, hidrata profundamente e estimula a produção de colágeno em até 77%².

A linha estende ao momento do autocuidado, com opções ideais para o banho, que são: o Sabonete Líquido Perfumado, que limpa sem ressecar e cria espuma delicada, cheirosa e suave; e o Óleo Glorioso Corporal, item que intensifica a perfumação e hidratação da pele – ambos com o ativo estimulador do colágeno de quinoa.

A perfumação prolongada, característica de Nativa SPA, é reforçada com o Body Splash Desodorante Colônia, que conta com a nota marcante da orquídea, somada ao ylang ylang e à baunilha, criando uma fragrância equilibrada, da família dos florais ambarados e baunilhados. Por fim, as consumidoras podem levar todos os itens para onde quiserem, com o auxílio do nécessaire da linha, que é grande e espaçosa, extremamente funcional para o uso no dia a dia.

Os produtos de Nativa SPA Orquídea Lumière estão disponíveis, com valores promocionais de lançamento em até 30%, a depender do produto, no e-commerce da marca e em seu aplicativo para Android e iOS. Os consumidores também podem fazer pedidos por meio do WhatsApp no número 0800 744 0010 – oficial e seguro – para verificar a disponibilidade local. Além disso, é possível entrar em contato com um consultor da marca em encontre.boticario.com.br.

Serviço:

Iluminador Corporal Stick Nativa SPA Orquídea Lumière – Preço sugerido: R$110,90

O Iluminador Corporal de Nativa SPA Orquídea Lumière traz uma proposta inédita de iluminação corporal para a linha, com textura cremosa e aplicação em bastão, o que facilita a espalhabilidade e absorção do produto na pele, proporcionando luminosidade uniforme e de alta duração.

Seu uso associado ao Creme Perfumado Corporal possibilita uma pele glow por até 10 horas¹.

Creme Perfumado Desodorante Nativa SPA Orquídea Lumière

400 ml – Preço sugerido: R$86,90

180 ml – Preço sugerido: R$59,90

Refil (350 ml) – Preço sugerido: R$67,90

O Creme Perfumado proporciona pele ultra macia e perfumação marcante a noite toda, com a fragrância floral e irresistível da orquídea. Sua hidratação é garantida pelo ativo bioestimulador de quinoa, que estimula em até 77% a produção de colágeno².

Seu uso associado ao Iluminador Corporal possibilita uma pele glow por até 10 horas¹.

Sabonete Líquido Perfumado Nativa SPA Orquídea Lumière 250ml – Preço sugerido: R$57,90

Este Sabonete Líquido Perfumado leva ao banho uma explosão vibrante, floral e iluminada de perfumação. Também limpa sem ressecar, graças ao poder nutritivo do óleo de quinoa, e complementa a jornada de cuidado da linha.

Óleo Glorioso Nativa SPA Orquídea Lumière 200ml – Preço sugerido: R$92,90

O Óleo Glorioso de Nativa SPA Orquídea Lumière eleva a hidratação da linha e leva para o banho uma experiência de luminosidade e cuidado com a pele. Além da perfumação inconfundível da linha, também conta com óleo de quinoa e óleo das amêndoas em sua composição, um blend potente para a hidratação da pele.

Body Splash Desodorante Colônia Nativa SPA Orquídea Lumière 200ml – Preço sugerido: R$99,90

O Body Splash Desodorante Colônia conta com flor de cerejeira, nectarina e notas florais nas notas de saída,tuberosa cremosa, living orquídea, baunilha, ylang ylang e jasmim no corpo, além de flor de baunilha, baunilha, musk blanc e flor de avelã nas notas de fundo. Com excelente fixação, é uma fragrância equilibrada, da família dos florais ambarados e baunilhados.

Nécessaire Nativa SPA Orquídea Lumière – Preço sugerido: 79,90

Nécessaire grande e espaçoso para organizar os produtos de cuidados pessoais da linha Nativa SPA Orquídea Lumière. Extremamente funcional, seu interior conta com divisórias, ideais para separar itens mais frágeis, e bolso com zíper para maior segurança dos seus produtos no uso diário.

¹ Resultado obtido associando o uso do Iluminador Corporal Stick com o Creme Perfumado Desodorante da linha Orquídea Lumière.

² Estudo in vitro em pele 3D do ingrediente bioéster de quinoa.