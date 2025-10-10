“O café dá dinheiro e preserva a floresta”, diz Bocalom ao defender cultivo do Robusta Amazônico

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que também atua como produtor de café, ressaltou a importância do cultivo do café para a agricultura familiar durante a 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (Qualicafé).

“Primeiro de tudo, quero dizer que eu sempre fui um defensor do plantio do café aqui no Acre. O café é a grande alternativa que a gente tem para a agricultura familiar. Falo isso desde 1993, quando fui prefeito da Acrelândia. Foi lá que eu incentivei muito o Projeto do Café. A prova maior é que a Acrelândia hoje é o maior produtor de café do Estado. Aqui no Projeto do Branco não é diferente, estamos fazendo a mesma coisa”, afirmou.

O prefeito parabenizou a iniciativa do governo estadual e destacou o estímulo à produção de qualidade.

“Quero parabenizar o governo do Estado por fazer esse concurso do café para poder estimular cada dia mais os nossos produtores. Além de produzir café, para produzir qualidade também. Acho que isso é muito importante. Porque nós estamos com um novo café, que é o café Robusta Amazônia. Não é como o Arábica, que é conhecido no mundo todo. O nosso café é um pouquinho diferente, tem uma concentração de cafeína maior, e todo mundo bebe café por causa da cafeína. Então, veja, nós temos um produto muito bom na mão, e essa é a questão de fazer realmente a divulgação.”

Bocalom também destacou ações de promoção do café acreano no exterior. “Eu estou feliz que eu vi essa semana o secretário de Agricultura com produtores lá na Itália, buscando mostrar o produto que a gente tem aqui, e tenho certeza que, por ser um produto amazônico, o mundo vai consumir.”

Sobre o impacto econômico e ambiental do cultivo, ele afirmou: “A felicidade vem, claro, com Deus, com amor no coração, mas tem que ter dinheiro no meio, e dinheiro o café dá. Um hectare de café dá mais do que 50 hectares de bolo. Isso ajuda na preservação ambiental, na recuperação florestal e na melhoria da qualidade de vida das pessoas.”

O Qualicafé é promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), e tem como objetivo valorizar e premiar os cafés robusta amazônicos produzidos no estado, fortalecendo a cadeia produtiva local.