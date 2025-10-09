“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer

“O Cavaleiro dos Sete Reinos”, próximo derivado de “Game of Thrones”, ganhou o primeiro trailer nesta quinta-feira (9), durante a New York Comic Con. Além disso, a produção já tem data para estrear na HBO e na HBO Max: 18 de janeiro de 2026.

A primeira temporada do spin-off de GOT terá seis episódios. Anunciado originalmente em 2023, o seriado teve a data adiada para 2026, em maio deste ano, em um evento de apresentação dos lançamentos da Warner Bros.

Baseado no livro homônimo de George R. R. Martin, a obra é ambientada cerca de 90 anos antes dos eventos de “A Casa do Dragão”. A trama acompanha a história de Dunk, um jovem da Baixada das Pulgas, que tem uma chance única: deixar a vida miserável em Porto Real para se tornar escudeiro de um cavaleiro andante.

“O Cavaleiro dos Sete Reinos” terá produção de George R.R. Martin e Ira Parker, além de Ryan Condal, showrunner de outro derivado da franquia, a aclamada “A Casa do Dragão”.

Assista ao primeiro trailer de “O Cavaleiro dos Sete Reinos”: