O cúmplice da Odete! Luis Lobianco entrega bastidores da reta final de “Vale Tudo”

Luis Lobianco participou da reunião do elenco de “Vale Tudo” para assistir ao último capítulo da trama, nesta sexta-feira (17/10). O intérprete do funcionário oprimido que virou protagonista da reta final de Odete Roitman conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre a reviravolta de Freitas ao longo da obra, já que foi o secretário quem ajudou a vilã a fugir do país.

O ator, de 43 anos, afirmou que não sabia quem era o “assassino”, mas revelou detalhes das cenas da fuga da dona da TCA em que atuou: Eu só sabia a minha parte. Foi tudo muito secreto, eu recebi o roteiro direto da produção, sem passar por mais ninguém. E foi com uma equipe toda reduzida”.

O ator celebrou a oportunidade em "Vale Tudo". O ator confessou a expectativa para revelar o segredo em torno do personagem. Freitas (Luis Lobianco) e Eugênio (Luis Salem) em "Vale Tudo" Eugênio (Luis Salem), Freitas (Luis Lobianco) e Leila (Carolina Dieckmmann) em "Vale Tudo" Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch em "Vale Tudo", morreu no Copacabana Palace, no RJ

De acordo com Lobianco, a necessidade de esconder era tamanha que eles tiveram que recorrer ao improviso: “Produtora atuando como médica fazendo a operação, os contrarregras, a equipe de arte… Parecia teatro. E tem o segredo, né? Gravamos a fuga há três semanas, e eu estou há três semanas só fingindo”.

“Eu não falei para ninguém, nem minha família. Mas eu já estava no meu limite. Quando encontrei a Manu, ela me disse: ‘E aí, está preparado para a gente revelar o segredo?’, finalizou o ator, que acredita que Freitas aliou a lealdade aos patrões com o desejo de finalmente ser recompensado: “Depois de sofrer tantos, ser tão humilhado”.

As críticas à novela

Luis também negou ter feito qualquer comentário negativo sobre o desenrolar da história, além de celebrar a chance de participar de uma produção do tamanho do remake escrito por Manuela Dias: “Não falei nada disso [que saiu na mídia]. Botaram palavras na minha boca, Eu amei o meu personagem desde o início, logo na primeira cena”.

“Eu acho o personagem é super bem escrito e me deu todas as possibilidades como ator. Fiquei realmente feliz que saí transformado desse trabalho. Sou um artista melhor. A gente batalha tanto para conseguir um espaço como artista, e eu nunca me imaginei numa novela das nove, nunca me imaginei fazendo isso”, continuou Lobianco.

O intérprete de Freitas seguiu destacando o empenho de todo o elenco: “No momento que estou dentro desse barco, cada minuto para mim é valioso. “Passa um filme na minha cabeça sobre toda a minha história. Então tem muito valor isso para mim, momento nenhum eu vou trabalhar mal-humorado, eu vou só para ser feliz, abraçar, abraçar meu personagem e torcer para que as pessoas curtam e venham junto”.