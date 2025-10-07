O detalhe que quase fez Taís Araújo recusar protagonista na Globo

No ar em Vale Tudo, que está em sua reta final, Taís Araújo poderá ser vista ainda este mês em outro papel de destaque na Globo, na série de terror Reencarne, que estreia no próximo dia 23 de outubro no Globoplay. A atriz, no entanto, quase recusou a nova protagonista, e o motivo chama a atenção: ela morre de medo de filmes de terror.

Em entrevista a este colunista do Metrópoles, Taís Araújo conta a sua reação ao ser convidada para mergulhar no gênero e interpretar a delegada Bárbara Lopes, que fica possuída por um espírito durante a investigação de uma série de assassinatos.

“Tenho pavor de filme de terror. Sou medrosa, daquela que assiste levando susto e fechando os olhos. Quando fui chamada, eu falei: ‘Você tá maluco? O que eu vou fazer numa série de terror? Não tem condições’. Mas li o roteiro e achei muito bom. Era roteiro de série boa, sabe? Ai eu encarei e disse: ‘Vou fazer esse negócio. Sabe Deus como’”.

O receio de Taís em aceitar a nova protagonista acabou rapidinho, logo no início da gravações, e ela explica:

“Fazer terror não dá nenhum medo. É divertidíssimo. Sabe quando a gente brinca de dar susto no outro? É engraçado pra quem dá o susto, né? É a mesma sensação. Viramos crianças e brincamos de assustar o outro. Se não fosse tão leve de fazer, eu, que sou medrosa, não conseguiria”.

Nas cenas de Reencarne, quando a personagem de Taís aparece possuída, a atriz usa uma lente totalmente branca. Algo que exigiu um cuidado especial.

“Aquela coisa do olho branco era divertida, mas era difícil. Quando eu colocava a lente, não enxergava nada. Tinha que ser levada por alguém pelo braço. Era necessário sempre alguém me guiando, né?”, relembra.

‘Quase matei o diretor’

A atriz Taís Araújo

Taís Araújo chora ao vivo durante o Mais Você ao lado de Ana Maria Braga

Tais Araújo é a delegada Bárbara Lopes em Reencarne

Manuela Dias e Taís Araújo.

Ainda sobre os bastidores de Reencarne, Taís Araújo conta que fez uma voz mais fina para a versão “possuída” da personagem. O diretor, Bruno Safadi, havia prometido a ela que mexeria na voz e colocaria um efeito, mas não fez.

“Quase matei o Bruno. Eu fiz essa voz fina, baseada na atriz que interpretava a personagem que eu estava incorporando. Fiz na esperança de que ele mudasse. Quando eu vi que ele não mudou, falei: ‘Jesus, por que?’. Aí ele me explicou que gostou mais da minha voz, e eu confio nele. Inclusive, um dos motivos de eu ter topado foi a minha confiança no Bruno dirigindo. Confio e gosto do trabalho dele”.

Reencarne foi escrita por Amanda Jordão, Elisio Lopes Jr, Juan Jullian e Igor Verde. Tem direção artística de Bruno Safadi, direção de Noa Bressane e Igor Verde. A produção é de Isabela Bellenzani, produção executiva de Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim.