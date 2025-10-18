o-disco-de-martinho-da-vila-que-ensinou-o-brasil-a-sorrir-sambando

Há canções que atravessam o tempo como se fossem orações populares. “Canta, Canta, Minha Gente”, lançada em 1974, é uma delas. Criada em um período de incertezas políticas, tornou-se o símbolo da esperança e da leveza que o samba pode oferecer.
Meio século depois, Martinho da Vila segue entoando o refrão que convida o Brasil a cantar — e o fará mais uma vez no Festival Estilo Brasil, dia 31 de outubro, em Brasília.
O disco que leva o mesmo nome é um dos grandes marcos da carreira do artista. Gravado pela RCA Victor, contrariando o receio da gravadora de que fosse “conceitual demais”, tornou-se um fenômeno de vendas e prestígio.
“Eles achavam que venderia menos, mas foi recordista de vendas. Teve que parar a fábrica pra produzir mais discos”, relembrou Martinho em entrevista ao Monkeybuzz.
“Canta, Canta, Minha Gente” também foi um retrato do país. Misturou samba, carnaval, futebol, religiosidade e poesia, costurando a alma brasileira em 12 faixas que hoje soam ainda mais necessárias.
É um disco que fala de amor, resistência e alegria — e consagra Martinho como um artista que entende o Brasil por dentro.
Samba, fé e povo
Em Brasília, o público reverenciará esse legado. “Disritmia”, outro hino do álbum, é até hoje um dos sambas mais cantados nas rodas; já “Dente por Dente” e “Tribo dos Carajás” ampliam o repertório com lirismo e consciência social.
“Quando faço arte, não penso no resultado. Faço aquilo que vem na cabeça, aquilo que gosto de fazer”, contou Martinho.
No Festival Estilo Brasil, essa espontaneidade volta à cena: o samba do povo, pelo povo e para o povo, no dia 31 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções.
Para garantir seu lugar, adquira seus ingressos no site da Bilheteria Digital.
O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
