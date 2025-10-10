o-emocionante-filme-brasileiro-que-mudou-a-vida-de-julia-roberts

Julia Roberts ficou emocionada ao assistir o filme Manas, que marca a estreia de Marianna Brennand no cinema. Durante uma exibição em Los Angeles, a estrela de Hollywood elogiou o novo longa brasileiro.

“Estou muito animada com o que está prestes a acontecer com todos nesta sala, porque aconteceu comigo e vai mudar vocês. Este filme é uma afirmação da vida de uma forma tão triste, linda e mágica”, declarou Julia ao falar com o público presente.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Cena de Manas, filme brasileiro de Marianna Brennand

Divulgação 2 de 3

Cena de Manas, filme brasileiro de Marianna Brennand

Divulgação 3 de 3

Cena de Manas, filme brasileiro de Marianna Brennand

Divulgação

Segundo informações da Variety, a sessão do filme também contou com Sean Penn (Sobre Meninos e Lobos). Ao final, ocorreu uma sessão de perguntas e respostas com Brennand e Dira Paes, protagonista de Manas.

“Obrigada, Sean, por nos receber, por reconhecer o poder desta história e por se manifestar… E Julia, obrigada por nos empoderar com sua presença aqui hoje. Vocês dois estão amplificando imensamente nossas vozes”, disse Marianna, ao expressar gratidão aos anfitriões.

Sobre o filme

Manas é resultado de uma pesquisa de 10 anos feita por Mariana Brennand na Amazônia. O longa conta a história de Marcielle (Jamilli Correa), uma adolescente de 13 anos que vive na Ilha de Marajó.

Leia também

Silenciada em uma sociedade que ignora a violência contra mulheres e crianças, ela enfrenta feridas geracionais e assume o controle de seu destino, alterando para sempre o destino de sua família, diz a sinopse.

O filme já rendeu à Brennand o prêmio de melhor diretora no Venice Days — mostra paralela independente do Festival de Cinema de Veneza. Também já acumulou 27 prêmios até o momento.

Manas também foi um dos seis títulos indicados para representar o Brasil no Oscar 2026. A escolha, no entanto, ficou com O Agente Secreto, novo filme com Wagner Moura.