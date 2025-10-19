O erro de Augusto Heleno no governo Bolsonaro, na visão de generais

Generais aliados de Augusto Heleno apontam, nos bastidores, o que consideram como o principal erro do militar durante o governo Jair Bolsonaro.
Para generais contemporâneos de Heleno, o principal erro dele teria sido não ter deixado o governo após a entrada do Centrão na gestão Bolsonaro.
Esses generais acreditam que, se tivesse entregado o cargo de ministro do GSI, Heleno teria se safado da condenação no chamado inquérito do golpe.
Aos 77 anos de idade, o ex-ministro foi senteciado pela Primeira Turma do STF a 21 anos de prisão após condenação por participação na trama golpista.
Em razão da idade de Heleno, que também é general da reserva, a defesa do ex-ministro pretende pedir ao Supremo que ele cumpra a pena em prisão domiciliar.