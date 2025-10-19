O erro de Augusto Heleno no governo Bolsonaro, na visão de generais

Generais aliados de Augusto Heleno apontam, nos bastidores, o que consideram como o principal erro do militar durante o governo Jair Bolsonaro.

Para generais contemporâneos de Heleno, o principal erro dele teria sido não ter deixado o governo após a entrada do Centrão na gestão Bolsonaro.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI no governo Bolsonaro

Hugo Barreto/Metrópoles 2 de 4

Hugo Barreto/Metrópoles 3 de 4

O presidente Jair Bolsonaro e o general Augusto Heleno

Andre Borges/Esp. Metrópoles 4 de 4

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Esses generais acreditam que, se tivesse entregado o cargo de ministro do GSI, Heleno teria se safado da condenação no chamado inquérito do golpe.

Leia também

Aos 77 anos de idade, o ex-ministro foi senteciado pela Primeira Turma do STF a 21 anos de prisão após condenação por participação na trama golpista.

Em razão da idade de Heleno, que também é general da reserva, a defesa do ex-ministro pretende pedir ao Supremo que ele cumpra a pena em prisão domiciliar.