“o-filho-de-mil-homens”:-rodrigo-santoro-vive-pescador-no-trailer-de-novo-drama

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (20/10) o trailer de “O Filho de Mil Homens”, longa que marca a estreia da obra literária de Valter Hugo Mãe nas telas. O filme tem como protagonista o renomado ator Rodrigo Santoro, que vive Crisóstomo, um homem solitário do mar cuja grande aspiração é construir uma família.

O material apresenta um olhar comovente sobre a transformação na vida do pescador, que encontra um novo sentido ao acolher Camilo (Miguel Martínez), uma criança sem pais. A trama ganha profundidade com a incorporação de Isaura (Rebeca Jamir), uma personagem em busca de cura para suas feridas, e Antonino (Johnny Massaro), um rapaz que enfrenta o preconceito alheio.

Unidos, esse grupo singular constrói um novo modelo de afetos, ilustrando a ideia — narrada pela voz de Zezé Motta — de que “família se constrói de muitas maneiras”. Sob direção e roteiro de Daniel Rezende, a produção é uma realização da Biônica Filmes em parceria com a Barry Company.

O lançamento mundial está agendado para 19 de novembro na Netflix, trazendo uma interpretação cinematográfica delicada do aclamado best-seller. Antes de chegar ao streaming, a obra terá uma curta temporada em salas de cinema selecionadas, a partir do dia 30 de outubro.

As filmagens, que capturaram as paisagens da Chapada Diamantina, na Bahia, e da cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, contam com um elenco de apoio formado por Antonio Haddad, Carlos Francisco, Grace Passô, Inez Viana, Juliana Caldas, entre outros artistas.