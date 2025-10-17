O filme brasileiro que está no TOP 1 da Netflix em 22 países

O Brasil não é o único apaixonado pelo cachorro caramelo. O filme da Netflix estrelado por Rafa Vitti e pelo cão Amendoim se tornou o título em língua não inglesa mais assistido da plataforma e foi assistido por mais de 17 milhões de pessoas somente nesta semana.

Em Caramelo, que chegou à plataforma em 8 de outubro, o ator interpreta um chef de cozinha que cria uma amizade improvável com um cachorro enquanto enfrenta um diagnóstico difícil.

O longa conquistou o público e alcançou o Top 1 da Netflix em 22 países, incluindo Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Paraguai, El Salvador, Ilha da Reunião, Uruguai e Venezuela.

Rafa Vitti interpreta um aspirante a chef de cozinha obcecado com o trabalho

Amendoim é a estrela do novo filme brasileiro da Netflix, Caramelo

Rafa Vitti em cena do filme Caramelo, da Netflix

Confira as primeiras imagens de Caramelo, estrelado por Rafa Vitti

Além disso, o filme figurou entre os dez títulos preferidos da semana em 81 países. Um dos pontos mais marcantes da trama é a relação entre Pedro, personagem de Vitti, e o cachorro Amendoim. Ao Metrópoles, o protagonista falou sobre a experiência de contracenar com o colega canino.

“Eu tinha muita referência para entender até que ponto eu podia ficar bravo sem parecer que eu estou sendo mal [com ele], coisas de quem vive com cachorro e está acostumado a ver ele fazendo besteira ou sendo muito amoroso. Então é uma honra estar ao lado do Amendoim nesse filme. Vida longa, Amendoim”, contou.

