17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

O filme brasileiro que está no TOP 1 da Netflix em 22 países

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
o-filme-brasileiro-que-esta-no-top-1-da-netflix-em-22-paises

O Brasil não é o único apaixonado pelo cachorro caramelo. O filme da Netflix estrelado por Rafa Vitti e pelo cão Amendoim se tornou o título em língua não inglesa mais assistido da plataforma e foi assistido por mais de 17 milhões de pessoas somente nesta semana.

Em Caramelo, que chegou à plataforma em 8 de outubro, o ator interpreta um chef de cozinha que cria uma amizade improvável com um cachorro enquanto enfrenta um diagnóstico difícil.

O longa conquistou o público e alcançou o Top 1 da Netflix em 22 países, incluindo Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Paraguai, El Salvador, Ilha da Reunião, Uruguai e Venezuela.

4 imagensAmendoim é a estrela do novo filme brasileiro da Netflix, CarameloRafa Vitti em cena do filme Caramelo, da NetflixConfira as primeiras imagens de Caramelo, estrelado por Rafa VittiFechar modal.1 de 4

Rafa Vitti interpreta um aspirante a chef de cozinha obcecado com o trabalho

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação2 de 4

Amendoim é a estrela do novo filme brasileiro da Netflix, Caramelo

Vans Bumbeers/Netflix 3 de 4

Rafa Vitti em cena do filme Caramelo, da Netflix

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação4 de 4

Confira as primeiras imagens de Caramelo, estrelado por Rafa Vitti

Divulgação/Netflix

Além disso, o filme figurou entre os dez títulos preferidos da semana em 81 países. Um dos pontos mais marcantes da trama é a relação entre Pedro, personagem de Vitti, e o cachorro Amendoim. Ao Metrópoles, o protagonista falou sobre a experiência de contracenar com o colega canino.

Leia também

“Eu tinha muita referência para entender até que ponto eu podia ficar bravo sem parecer que eu estou sendo mal [com ele], coisas de quem vive com cachorro e está acostumado a ver ele fazendo besteira ou sendo muito amoroso. Então é uma honra estar ao lado do Amendoim nesse filme. Vida longa, Amendoim”, contou.

Veja também:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost