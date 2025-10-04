O filme que L7nnon fez questão de ver com amigos em sessão privada

O rapper L7nnon promoveu uma sessão especial do filme Malês para amigos em um shopping de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O longa, escrito por Manuela Dias e dirigido por Antônio Pitanga, estreou nos cinemas na última quinta-feira (4/10).

Nas redes sociais, o artista compartilhou a empolgação dos amigos para assistir a produção brasileira. “Ontem foi especial demais: Tropa reunida para a estreia de ‘Malês’, do mestre Antonio Pitanga”, publicou. Atualmente, o artista faz parte do elenco de Dona de Mim, novela da faixa das 19h da TV Globo.

L7nnon reflete sobre atuar em Dona de Mim: “Não estou roubando lugar”

O rapper L7nnon estreou como ator

3 de 3

L7nnon

Escrito pela autora do remake de Vale Tudo, o filme retrata a Revolta dos Malês, levante de 1835 em Salvador (BA), então capital do país. A insurreição, organizada por negros escravizados e libertos de origem muçulmana, mobilizou cerca de 600 combatentes.

O filme Malês, de Antonio Pitanga,está levantando a geral. O rapper L7nnon fechou uma sessão do filme no Village Mall para os amigos dele. Confiram só o entusiasmo da galera. pic.twitter.com/prIxUBuUS5 — Hildegard Angel Oficial (@hilde_angel) October 4, 2025

Além da direção, Antônio Pitanga interpreta Pacífico Licutan, líder religioso africano e um dos articuladores da revolta. Seus filhos também participam: Camila Pitanga vive Sabina da Cruz, que denuncia o movimento, enquanto Rocco Pitanga dá vida a Dassalu, separado de forma violenta de sua noiva, Abayome.