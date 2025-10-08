08/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

O fofurômetro explodiu: Veja o rostinho de Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
o-fofurometro-explodiu:-veja-o-rostinho-de-mia,-filha-de-lucas-rangel-e-lucas-bley

O casal Lucas Rangel e Lucas Bley encantou a web nesta quarta-feira (8/10) ao mostrar, pela primeira vez, o rostinho da filha, Mia, nascida nos Estados Unidos por meio de barriga de aluguel. A bebê veio ao mundo às 14h50, no horário local. O casal celebrou o momento com declarações emocionantes. Ainda não há informações quanto à data de chegada da família ao Brasil.

Mia veio ao mundo nesta última segunda-feira (6/10) por meio de gestação por substituição, um método de reprodução assistida em que uma mulher gera o bebê em seu útero para outra pessoa ou casal, que será o responsável legal pela criança após o nascimento.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam registros novos da filha, MiaReprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Reprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam registros novos da filha, MiaReprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Reprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam registros novos da filha, MiaReprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Reprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam registros novos da filha, MiaReprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Reprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam registros novos da filha, MiaReprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Reprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley
Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam registros novos da filha, MiaReprodução: Instagram/@lucasranngel @lucasbley

Leia Também

Nos Estados Unidos, onde nasceu Mia, o processo é legalizado e regulamentado, inclusive com possibilidade de remuneração à gestante. Por isso, muitos casais, especialmente homoafetivos, recorrem ao país para realizar o sonho da paternidade ou maternidade.

“No dia 6 de outubro, às 14h50, nossa princesa Mia veio ao mundo. Nunca imaginamos sentir um amor tão grande nesta vida e, depois de tanto tempo, ela está em nossos braços. Filha, você é o maior presente que poderíamos ter; vamos te proteger, te amar, cuidar, sonhar e construir uma linda família com você. Saiba que já é muito amada por todos ao seu redor. Que Deus te abençoe hoje e sempre!”, escreveram os novos papais nas redes sociais.

Os influenciadores viajaram ao país em setembro para acompanhar de perto as últimas semanas da gestação e a chegada da pequena. Nos bastidores, eles registraram cada etapa da espera, desde o ultrassom até o parto, e dividiram o momento com os milhões de seguidores que acompanharam o sonho da paternidade se tornar realidade.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost