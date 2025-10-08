O fofurômetro explodiu: Veja o rostinho de Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley

O casal Lucas Rangel e Lucas Bley encantou a web nesta quarta-feira (8/10) ao mostrar, pela primeira vez, o rostinho da filha, Mia, nascida nos Estados Unidos por meio de barriga de aluguel. A bebê veio ao mundo às 14h50, no horário local. O casal celebrou o momento com declarações emocionantes. Ainda não há informações quanto à data de chegada da família ao Brasil.

Mia veio ao mundo nesta última segunda-feira (6/10) por meio de gestação por substituição, um método de reprodução assistida em que uma mulher gera o bebê em seu útero para outra pessoa ou casal, que será o responsável legal pela criança após o nascimento.

Nos Estados Unidos, onde nasceu Mia, o processo é legalizado e regulamentado, inclusive com possibilidade de remuneração à gestante. Por isso, muitos casais, especialmente homoafetivos, recorrem ao país para realizar o sonho da paternidade ou maternidade.

“No dia 6 de outubro, às 14h50, nossa princesa Mia veio ao mundo. Nunca imaginamos sentir um amor tão grande nesta vida e, depois de tanto tempo, ela está em nossos braços. Filha, você é o maior presente que poderíamos ter; vamos te proteger, te amar, cuidar, sonhar e construir uma linda família com você. Saiba que já é muito amada por todos ao seu redor. Que Deus te abençoe hoje e sempre!”, escreveram os novos papais nas redes sociais.

Os influenciadores viajaram ao país em setembro para acompanhar de perto as últimas semanas da gestação e a chegada da pequena. Nos bastidores, eles registraram cada etapa da espera, desde o ultrassom até o parto, e dividiram o momento com os milhões de seguidores que acompanharam o sonho da paternidade se tornar realidade.