O infinito cabe num disco: 50 anos de Clube da Esquina em Brasília

Em 1972, um grupo de jovens talentos mineiros liderado por Milton Nascimento e Lô Borges lançou um álbum duplo que se tornaria uma das obras mais aclamadas da história da música brasileira: o “Clube da Esquina”. Mais de 50 anos depois, a relevância desta obra transcende gerações e fronteiras, sendo revalidada por veículos globais de crítica especializada.

A Pitchfork, um dos portais de música mais importantes dos Estados Unidos, concedeu ao disco a altíssima nota 9,5 em uma resenha detalhada. Segundo o colaborador Andy Beta, o Clube da Esquina é “um dos discos mais ambiciosos da história da música brasileira”.

A resenha destacou a capacidade de Milton Nascimento, cuja voz é considerada “uma das mais profundas da música do século 20”. A voz, ressonante e profunda, é capaz de elevar-se a um falsete etéreo e sustentar tons puros, sendo comparada aos cantos de pássaros tropicais. Elis Regina chegou a afirmar: “Se Deus cantasse, teria a voz de Milton”.

O lançamento do álbum em 1972 não apenas confirmou Milton Nascimento como um astro da Música Popular Brasileira, mas também impulsionou a carreira de jovens talentos, como o baixista Beto Guedes, os guitarristas Toninho Horta e Nelson Angelo, e o jovem Lô Borges.

A magia do Clube da Esquina reside na alquimia. Conforme a Pitchfork, o álbum eleva todas as influências para “vibrar em uma frequência mais alta”, sendo ao mesmo tempo, casual e inspirado, estudado e espontâneo.

A crítica compara a grandiosidade da obra a clássicos do pop rock internacional, como “Pet Sounds” (The Beach Boys), “Innervisions” (Stevie Wonder) e “The White Album” (The Beatles), reunidos em um só.

É um trabalho que foge dos limites da linguagem e “atinge o coração” mesmo para quem não entende português, graças às harmonias vocais e orquestrações.

Lançado durante a ditadura militar no Brasil, o Clube da Esquina foi “o mais sutil e profundo dos atos revolucionários”.

O Festival Estilo Brasil, com a apresentação de Lô Borges e Beto Guedes em 25 de outubro, permite ao público celebrar a essência desse movimento que deixou uma marca indelével na cultura nacional e internacional.

Oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, o evento tem patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

