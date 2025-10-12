o-intrigante-caso-de-odete-roitman-condenada-em-mato-grosso-do-sul

O nome Odete Roitman, principal vilã da teledramaturgia brasileira, foi usado pela Justiça de Mato Grosso do Sul em um processo fictício de teste, em 2019. A personagem inventada pelo Judiciário sul-mato-grossense foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e condenada a cinco anos e três meses de prisão em regime semiaberto.

No documento, Odete consta como uma empresária de 74 anos que vive na Rua das Flores, em numeral inexistente, na periferia da cidade de Miranda, que possui cerca de 25 mil habitantes.

Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo

Globo/ Divulgação

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

Globo/ Fábio Rocha

Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo

Reprodução/Globoplay

A atriz Taís Araújo

Reprodução/Internet.

Em decisão assinada pelo juiz “Usuário Provisório para Teste de Perfil” em 8 de novembro de 2019, a vilã ficou proibida de portar arma de fogo, frequentar bares e locais movimentados, ingerir bebidas alcoólicas e deixar a comarca.

A Odete Roitman do Pantanal também foi obrigada a retornar todos os dias às 19h à delegacia local para passar a noite e a pagar uma multa, cujo valor não foi especificado.

No processo fictício, não há menção às circunstâncias em que o crime foi cometido pela vilã, nem sobre quem era a vítima.

A reportagem questionou o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) sobre o uso do nome da personagem, mas não obteve o retorno.

Prisão de Odete Roitman

Morte

O processo fictício sobre a prisão vilã foi criado em 2019, 31 anos após a morte da personagem, interpretada por Beatriz Segall, na primeira edição de Vale Tudo, de Gilberto Braga, exibida em 1988. A pergunta que parou o Brasil na época, “quem matou Odete Roitman?”, atravessa gerações e volta a mobilizar milhões de brasileiros com o remake escrito por Manuela Dias.

Na nova versão, exibida desde fevereiro de 2025, Odete, interpretada Débora Bloch, foi morta na semana passada. Diferentemente da versão original, em que a personagem Leila, de Cássia Kiss, foi revelada como assassina, no remake o desfecho deve ser alterado. A autora manteve o segredo sobre a identidade do autor do crime, reforçando o suspense.

Suposto vazamento

No último dia 6 de outubro, em que foi exibido o capítulo da morte de Odete Roitman, o elenco da novela assistiu à cena junto no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A trama chega ao final no próximo dia 17.

Durante o evento, o ator Lucas Neto, que interpreta Sardinha, gravou um vídeo que foi apontado por telespectadores como um possível “spoiler” de quem seria a assassina.

Nas imagens, é possível ver Débora Bloch conversando com a atriz Malu Galli, que interpreta Celina, irmã de Odete. “Foi ela! Tia assassina”, gritou o ator, provocando o riso da dupla.

