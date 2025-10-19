​O “Messias” de Lula: confiança no STF e a ponte evangélica

A movimentação do cenário político em Brasília, que forçou a mão de Lula após a saída antecipada do ministro Barroso, deu ao presidente a oportunidade de matar dois coelhos com uma cajadada só.

Unindo urgência judicial com estratégia eleitoral, Lula escolhe o advogado-geral da União para preencher a vaga de Barroso no STF – o evangélico Jorge Messias.

Ainda não oficilizada a escolha, o perfil já é considerado decidido, pois atende um ponto inegociável para o presidente – a confiança.

De quebra, vem o bônus do voto evangélico.

Ligado a igrejas evangélicas, sua indicação é vista como um sinal claro para “derrubar essa tese que o presidente lula não gostaria dos evangélicos”, neutralizando a narrativa da oposição e abrindo uma ponte de diálogo com esse eleitorado crucial.

Entenda: