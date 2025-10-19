19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

​O “Messias” de Lula: confiança no STF e a ponte evangélica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
​o-“messias”-de-lula:-confianca-no-stf-e-a-ponte-evangelica

A movimentação do cenário político em Brasília, que forçou a mão de Lula após a saída antecipada do ministro Barroso, deu ao presidente a oportunidade de matar dois coelhos com uma cajadada só.

Unindo urgência judicial com estratégia eleitoral, Lula escolhe o advogado-geral da União para preencher a vaga de Barroso no STF – o evangélico Jorge Messias.

Ainda não oficilizada a escolha, o perfil já é considerado decidido, pois atende um ponto inegociável para o presidente – a confiança.

De quebra, vem o bônus do voto evangélico.

Ligado a igrejas evangélicas, sua indicação é vista como um sinal claro para “derrubar essa tese que o presidente lula não gostaria dos evangélicos”, neutralizando a narrativa da oposição e abrindo uma ponte de diálogo com esse eleitorado crucial.

Entenda:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost