o-mote-da-nova-propaganda-do-pt-na-tv

O PT de Lula levará ao ar, na próxima semana, mais uma inserção partidária em rede nacional de rádio e televisão. A previsão é que o programa seja exibido entre a quarta-feira (8/10) e quinta-feira (9/10).

O mote da peça, segundo apurou a coluna com fontes do PT, será a comparação entre “o passado e o presente”. Ou seja, entre o atual governo Lula e a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O vídeo deve destacar, por exemplo, que o Brasil conseguiu sair do Mapa da Fome durante o governo Lula, enquanto no governo anterior, o país retrocedeu em relação aos indicadores do tema.

Outro ponto que deve ser destacado no programa são os números do desemprego no Brasil. A peça também trará a seguinte pergunta ao público: “Em que país você prefere viver?”

De acordo com lideranças petistas, o vídeo deve ser encerrado com a assinatura: “PT. Em defesa do Brasil e do povo brasileiro.” Trata-se de uma frase parecida ao novo slogan do governo Lula.