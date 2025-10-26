26/10/2025
"O mundo não aceita uma nova guerra fria", diz Lula a empresários

Kuala Lumpur — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste domingo (26/10) com um grupo de empresários brasileiros e malaios durante viagem à Ásia. Em discurso, o petista defendeu a ampliação das parcerias comerciais fora do eixo da Europa e Estados Unidos.

“O mundo de hoje não aceita mais uma nova guerra fria. Nós não queremos ficar disputando, como se disputou a partir da Segunda Guerra Mundial, entre quem era do lado da Rússia e quem era do lado dos Estados Unidos”, disse o chefe do Planalto em evento na Malásia.

A declaração ocorreu horas após o petista se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os líderes conversaram durante cerca de 45 minutos sobre o tarifaço aplicado a exportações brasileiras.

A fala faz uma referência à guerra fria entre os blocos soviético e capitalista, que dominou o mundo entre o fim da Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940, até o fim da União Soviética, em 1991.

Lula comparou o conflito global à disputa atual entre os Estados Unidos e a China. Os países vivem sob o temor de uma guerra comercial após a Casa Branca ameaçar impor tarifas de 100% sobre produtos chineses, além de outras restrições comerciais.

“A gente não quer uma nova disputa entre quem é do lado dos Estados Unidos ou do lado da China. A gente quer estar do lado da China, dos Estados Unidos, da Malásia, da Indonésia, e do lado de todos os países do mundo que queiram fazer negócio conosco”, ressaltou Lula.

