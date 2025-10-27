O polêmico final de Casa de Dinamite, novo filme da Netflix

Casa de Dinamite é uma das apostas da Netflix para o Oscar 2026. O filme chegou ao streaming na última semana e vem chamando a atenção por apresentar uma trama tensa e ter um final controverso segundo o público.

A história é dividida em três capítulos e o público acompanha a mesma história de 18 minutos de tensão por três pontos de vista diferentes após o lançamento de um míssil contra os Estados Unidos: dentro da Sala de Situação da Casa Branca, da visão de generais do Comando Estratégico dos Estados Unidos e também pelo olhar do presidente dos Estados Unidos.

6 imagens

Idris Elba como o presidente dos Estados Unidos em A Casa de Dinamite, da Netflix

Eros Hoagland/Netflix 2 de 6

Rebecca Ferguson como Capitã Olivia Walker em A Casa de Dinamite, da Netflix

Eros Hoagland/Netflix 3 de 6

Gabriel Basso como o Conselheiro Adjunto de Segurança Nacional Jake Baerington em A Casa de Dinamite, da Netflix

Eros Hoagland/Netflix 4 de 6

Tracy Letts como General Anthony Brady e Gbenga Akinnagbe como Major General Steven Kyle em A Casa de Dinamite, da Netflix

Eros Hoagland/Netflix 5 de 6

Anthony Ramos como o major Daniel Gonzalez em A Casa de Dinamite, da Netflix

Eros Hoagland/Netflix 6 de 6

Anthony Ramos como o major Daniel Gonzalez em A Casa de Dinamite, da Netflix

Eros Hoagland/Netflix

A partir deste ponto o Metrópoles vai revelar detalhes da trama de Casa de Dinamite. Ou seja: vem spoiler por aí!

O final de Casa de Dinamite

O final do filme vem sendo considerado controverso e tem provocado vários debates, justamente porque não conta com encerramento tradicional, deixando várias questões em aberto. Um dos exemplos é o fato de que o público não descobre quem teria lançado o míssil contra os EUA.

Ao longo do filme, países como Rússia, China e Coreia do Norte são considerados suspeitos, mas não há qualquer confirmação sobre de quem veio a ameaça contra Chicago.

Outra questão deixada sem resposta é o fato de qual foi a decisão tomada pelo presidente e qual ordem ele deu sobre a situação. Além disso, o público também não sabe se a bomba, peça central do filme, chegou a explodir ou não.

O filme dividiu opiniões justamente por isso. Enquanto alguns queriam saber as respostas para tais perguntas, outros sentiram que a jornada do filme não é sobre o desfecho em si, mas sobre como todos acompanharam o caos e a tensão dos 18 minutos de decisão.

Sucesso na Netflix

Casa de Dinamite estreou na Netflix no dia 24 de outubro e rapidamente conquistou os fãs.

Segundo as informações da ferramenta de monitoramento FlixPatrol, o longa ocupa a primeira posição entre os filmes mais assistidos do streaming. O longa desbancou A Mulher da Cabine 10, que estava fazendo grande sucesso na plataforma, e até mesmo Guerreiras do K-Pop, que segue entre os conteúdos mais assistidos do streaming há mais de 100 dias.

Apesar de ter causado reações diversas no público, Casa de Dinamite parece ter conquistado de vez a crítica, apresentando 79% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que agrega críticas de cinema e televisão.

Estrelado por Jason Clarke, Rebecca Ferguson, Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King e Greta Lee, Casa de Dinamite é uma das apostas da Netflix ao Oscar de 2026.

Um dos triunfos é a direção de Kathryn Bigelow, que se tornou a primeira mulher a ganhar o Oscar de Melhor Direção, em 2010, pelo filme Guerra ao Terror.