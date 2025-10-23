23/10/2025
“O principal é a mudança da cabeça”: Tiago Abravanel detalha perda de 23 kg

Tiago Abravanel eliminou mais de 20 kg nos últimos meses e conversou sobre o assunto com Mônica Apor, do portal LeoDias, nos bastidores do espetáculo “Wicked”, no qual interpretou o Mágico de Oz. Ele destacou que a principal mudança para ter uma qualidade de vida deve ser iniciada na mente.

“Já foram 23 [kg] acho que em três meses… Médicos, profissionais me acompanhando, mas acho que o principal acho que é a mudança da cabeça pra qualidade de vida. Poder fazer exercício todo dia, ter acompanhamento, comer direito, cuidar da cabeça também, fazer terapia, graça a Deus minha terapeuta maravilhosa”, opinou.

Reprodução/Instagram/@tiagoabravanel
Tiago Abravanel compartilha resultados da perda de pesoReprodução/Instagram/@tiagoabravanel
Reprodução portal LeoDias
Tiago Abravanel nos bastidores de “Wicked”Reprodução portal LeoDias
Reprodução/Globo
Tiago Abravanel homenageia Silvio Santos na GloboReprodução/Globo

Acho que esse comportamento de olhar pra mim em primeiro lugar pode parecer egoísta pras pessoas, mas é se cuidar e entender que nós somos a melhor pessoa que podemos ter na nossa vidas…. Que cuidemos dela.

Sobre emagrecer mais, o ator afirmou que é algo que vem com o novo estilo de vida: “Eu acho que é uma consequência, continuo me exercitando, [indo] nos médicos, se emagrecer mais é maravilhoso, tô disposto pra isso, mas não como um objetivo e sim como uma consequência da mudança da vida.”

