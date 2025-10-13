O que a dieta de Ramon Dino nos ensina sobre performance e disciplina

Disciplina que vai além da academia
A vitória de Ramon Dino, acreano campeão mundial de fisiculturismo, não veio apenas do treino intenso. Por trás de um físico impecável está uma rotina nutricional meticulosa, onde cada refeição é pensada para atingir um objetivo específico: crescer com qualidade e manter o máximo de definição possível.
No fisiculturismo, a nutrição é o que determina se o atleta sobe no palco no auge do seu condicionamento e é exatamente esse nível de planejamento e constância que podemos aplicar, em menor escala, na vida real.
O que há por trás de uma dieta de campeão
A alimentação de atletas como Ramon Dino é rica em proteínas magras, carboidratos complexos e gorduras boas, com ajuste diário conforme a fase de treino.
Alguns pilares importantes:
-
Fracionamento das refeições (5 a 7 vezes ao dia);
-
Fontes de proteína como frango, peixe, carne magra e whey protein;
-
Carboidratos de baixo índice glicêmico (arroz integral, batata-doce, aveia);
-
Gorduras boas (azeite, castanhas, pasta de amendoim natural);
-
Hidratação constante e controle de sódio e micronutrientes.
Suplementos que fazem diferença
Embora os resultados venham da dieta base, os suplementos são aliados estratégicos.
Entre os mais usados no meio esportivo estão:
|Suplemento
|Função principal
|Creatina
|Aumenta força e volume muscular
|Beta-alanina
|Reduz fadiga e melhora resistência
|Whey protein
|Acelera recuperação muscular
|Ômega 3
|Efeito anti-inflamatório e cardiovascular
|Vitaminas e minerais
|Suporte ao metabolismo e imunidade
Mas vale lembrar: não é o suplemento que faz o atleta, e sim a consistência da base alimentar.
A lição para quem não é fisiculturista
Você não precisa viver de marmitas ou pesar o arroz, mas pode aprender com os campeões a importância da constância, da organização e do respeito ao processo.
A alimentação correta é o combustível para render mais no treino, melhorar composição corporal e evitar lesões e fadiga.
E o mais importante: não existe dieta de campeão sem orientação profissional. O acompanhamento de um nutricionista esportivo é essencial para ajustar quantidades, horários e suplementos conforme a individualidade de cada pessoa.
A jornada de Ramon Dino é o reflexo de uma tríade poderosa: treino + descanso + nutrição estratégica.
Não se trata apenas de estética, mas de disciplina, saúde e constância — o verdadeiro segredo por trás de qualquer resultado duradouro.
Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .
*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302
Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.
Instagram: @luanadiniznutricionista
Instagram: @luanadiniznutricionista