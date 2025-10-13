O que a dieta de Ramon Dino nos ensina sobre performance e disciplina

Disciplina que vai além da academia

A vitória de Ramon Dino, acreano campeão mundial de fisiculturismo, não veio apenas do treino intenso. Por trás de um físico impecável está uma rotina nutricional meticulosa, onde cada refeição é pensada para atingir um objetivo específico: crescer com qualidade e manter o máximo de definição possível.

No fisiculturismo, a nutrição é o que determina se o atleta sobe no palco no auge do seu condicionamento e é exatamente esse nível de planejamento e constância que podemos aplicar, em menor escala, na vida real.

O que há por trás de uma dieta de campeão

A alimentação de atletas como Ramon Dino é rica em proteínas magras, carboidratos complexos e gorduras boas, com ajuste diário conforme a fase de treino.

Alguns pilares importantes:

Fracionamento das refeições (5 a 7 vezes ao dia);

Fontes de proteína como frango, peixe, carne magra e whey protein;

Carboidratos de baixo índice glicêmico (arroz integral, batata-doce, aveia);

Gorduras boas (azeite, castanhas, pasta de amendoim natural);

Hidratação constante e controle de sódio e micronutrientes.

Suplementos que fazem diferença

Embora os resultados venham da dieta base, os suplementos são aliados estratégicos.

Entre os mais usados no meio esportivo estão:

Suplemento Função principal Creatina Aumenta força e volume muscular Beta-alanina Reduz fadiga e melhora resistência Whey protein Acelera recuperação muscular Ômega 3 Efeito anti-inflamatório e cardiovascular Vitaminas e minerais Suporte ao metabolismo e imunidade

Mas vale lembrar: não é o suplemento que faz o atleta, e sim a consistência da base alimentar.

A lição para quem não é fisiculturista

Você não precisa viver de marmitas ou pesar o arroz, mas pode aprender com os campeões a importância da constância, da organização e do respeito ao processo.

A alimentação correta é o combustível para render mais no treino, melhorar composição corporal e evitar lesões e fadiga.

E o mais importante: não existe dieta de campeão sem orientação profissional. O acompanhamento de um nutricionista esportivo é essencial para ajustar quantidades, horários e suplementos conforme a individualidade de cada pessoa.

A jornada de Ramon Dino é o reflexo de uma tríade poderosa: treino + descanso + nutrição estratégica.

Não se trata apenas de estética, mas de disciplina, saúde e constância — o verdadeiro segredo por trás de qualquer resultado duradouro.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

