13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

O que a dieta de Ramon Dino nos ensina sobre performance e disciplina

Da mesa ao pódio: como a nutrição de alto desempenho molda campeões e o que você pode aprender com isso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Disciplina que vai além da academia

A vitória de Ramon Dino, acreano campeão mundial de fisiculturismo, não veio apenas do treino intenso. Por trás de um físico impecável está uma rotina nutricional meticulosa, onde cada refeição é pensada para atingir um objetivo específico: crescer com qualidade e manter o máximo de definição possível.

No fisiculturismo, a nutrição é o que determina se o atleta sobe no palco no auge do seu condicionamento e é exatamente esse nível de planejamento e constância que podemos aplicar, em menor escala, na vida real.

O que há por trás de uma dieta de campeão

A alimentação de atletas como Ramon Dino é rica em proteínas magras, carboidratos complexos e gorduras boas, com ajuste diário conforme a fase de treino.
Alguns pilares importantes:

  • Fracionamento das refeições (5 a 7 vezes ao dia);

  • Fontes de proteína como frango, peixe, carne magra e whey protein;

  • Carboidratos de baixo índice glicêmico (arroz integral, batata-doce, aveia);

  • Gorduras boas (azeite, castanhas, pasta de amendoim natural);

  • Hidratação constante e controle de sódio e micronutrientes.

Suplementos que fazem diferença

Embora os resultados venham da dieta base, os suplementos são aliados estratégicos.

Entre os mais usados no meio esportivo estão:

Suplemento Função principal
Creatina Aumenta força e volume muscular
Beta-alanina Reduz fadiga e melhora resistência
Whey protein Acelera recuperação muscular
Ômega 3 Efeito anti-inflamatório e cardiovascular
Vitaminas e minerais Suporte ao metabolismo e imunidade

Mas vale lembrar: não é o suplemento que faz o atleta, e sim a consistência da base alimentar.

A lição para quem não é fisiculturista

Você não precisa viver de marmitas ou pesar o arroz, mas pode aprender com os campeões a importância da constância, da organização e do respeito ao processo.
A alimentação correta é o combustível para render mais no treino, melhorar composição corporal e evitar lesões e fadiga.

E o mais importante: não existe dieta de campeão sem orientação profissional. O acompanhamento de um nutricionista esportivo é essencial para ajustar quantidades, horários e suplementos conforme a individualidade de cada pessoa.

A jornada de Ramon Dino é o reflexo de uma tríade poderosa: treino + descanso + nutrição estratégica.
Não se trata apenas de estética, mas de disciplina, saúde e constância — o verdadeiro segredo por trás de qualquer resultado duradouro.

Referências

  • Phillips, S.M. (2014). Nutrition and the anabolic response to resistance exercise. Appl Physiol Nutr Metab.

  • Kreider, R. B. (2017). Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations. Mol Cell Biochem.

  • Kerksick, C. M. et al. (2018). International Society of Sports Nutrition position stand: nutrient timing. JISSN.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost