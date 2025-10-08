08/10/2025
O que Bolsonaro mais teme – e tem razões de sobra para isso

Escrito por Metrópoles
O que mais assusta, hoje, Bolsonaro?

Não é o início em regime fechado do cumprimento da pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta da democracia, organização criminosa e outras coisitas.

Ele sabe que parte da pena será cumprida em prisão domiciliar, dado ao seu estado de saúde. As crises de soluço continuam, assim como os problemas estomacais decorrentes da facada.

O abandono pelos amigos? E, principalmente, por aqueles que fingem ser amigos, mas que só estão interessados em seus votos?  Sem disfarçar a tristeza, Bolsonaro parece conformado com isso.

É do jogo. E ele já experimentou a sensação de abandono diversas vezes ao longo de sua carreira política. Pior foi quando o Exército o forçou a despir a farda nos anos 1980.

Até Donald Trump, em quem Bolsonaro depositava suas últimas esperanças, largou-o de mão. Mas não só: abriu diálogo com Lula e poderá reduzir o tarifaço aplicado ao Brasil.

Eduardo Bolsonaro, o terceiro dos filhos… Acabou prejudicando o pai ao invés de ajudá-lo. Arrotou uma importância que nunca teve na Casa Branca nem tampouco nos subúrbios de Washington.

Assusta Bolsonaro a insistência de Eduardo em se candidatar a presidente. Assusta a dificuldade que enfrenta Carlos, o Zero Dois, para emplacar sua candidatura a senador por Santa Catarina.

Mas, o que mais apavora, hoje, Bolsonaro é o desejo irreprimível de Michelle de se candidatar à sucessão de Lula. Embora negue em público, ela está em campanha, e não é para o Senado.

Se dependesse unicamente dele, Michelle jamais entraria na política. Seria uma mulher do lar, mãe de Laura, a filha adolescente, madrasta belicosa dos seus quatros filhos homens.

O pavor de Bolsonaro é perder Michelle para a política. É vê-la, encantadora, trafegar em um meio essencialmente masculino e perigoso enquanto o pobre do marido definha preso em casa.

Não é de partir o coração?

Os brutos também amam e querem ser amados.

 

