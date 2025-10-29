o-que-dizem-gustavo-mioto-e-ana-castela-sobre-hit-de-amor-regravado

Gustavo Mioto e Ana Castela se pronunciaram sobre a notícia divulgada em primeira mão por este colunista do Metrópoles sobre a regravação da música “Princesa”. O sertanejo fará uma nova versão do hit apaixonado sem a voz da ex-namorada.
“Jamais apagaria a voz dela. A única versão no mundo de Princesa nas plataformas segue sendo essa”, disse Mioto em papo exclusivo com a coluna.
Nas redes sociais, ele postou: “Gente, não existe regravação. Nesse caso, a música será tema do casal da novela. Que são personagens fictícios, que cantarão outras músicas também! E, ainda assim, essa versão não será lançada. A única versão da música nas plataformas e oficial é a original que vocês conhecem”.
Ana Castela também comentou a notícia que circulou por diversas páginas: “Princesa é linda demais! E não haveria outra escolha melhor para a novela. Vai ficar incrível só na voz do Gustavo”.
Entenda a nova versão
Gustavo Mioto solta o verbo sobre polêmica de tirar Ana Castela de hit
Gustavo Mioto
Gustavo Mioto se afastou das redes sociais para lidar com fofocas
Gustavo Mioto, Luan Pereira, Ana Castela e Zé Felipe
Segundo fontes deste colunista do Metrópoles, a regravação de “Princesa” fará parte da novelinha “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” (Globoplay), na qual o cantor viverá seu primeiro protagonista. A nova versão está em seus trâmites burocráticos para ser gravada.
Vale destacar que “Princesa” se tornou um hit apaixonado de Gustavo Mioto e Ana Castela, e foi adotada pelos fãs que torciam pelo casal, os chamados Miotela.
A canção faz parte do projeto “Atemporal” de Mioto e foi gravada em outubro de 2024, antes do fim do relacionamento entre os artistas.
Mioto deixa o palco
Recentemente, durante um show no Rio de Janeiro, uma atitude de Gustavo Mioto surpreendeu o público e viralizou nas redes sociais. O cantor deixou o palco justamente no momento em que começava a parte de Princesa cantada por sua ex-namorada, Ana Castela.
A cena, registrada por fãs, gerou grande repercussão. Muitos apontaram a saída como um gesto inesperado, enquanto outros defenderam o cantor. “Gente, é óbvio que ele não superou ela”, comentou uma internauta. Já outra rebateu: “Só quem já foi e vai frequentemente no show do Gustavo sabe que ele sai nesses momentos para beber água”.
Entre idas e vindas, Gustavo e Ana começaram a se relacionar em dezembro de 2022, oficializaram o namoro em junho de 2023 e anunciaram o término em dezembro de 2024. Eles estavam “conversando” antes de Ana Castela surgir em um affair com Zé Felipe.
Gustavo Mioto terminou com Ana Castela e deixou de seguir a cantora e os pais dela.