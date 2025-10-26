O que empresários acharam do encontro entre Lula e Trump

Setores do comércio e indústria se animaram com a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, para negociar o tarifaço imposto a exportações brasileiras.

Entidades ligadas ao empresariado demonstraram “otimismo” e veem “avanço concreto” nas tratativas para reverter as taxas que pesam sobre o comércio entre os países.

Veja a íntegra da conversa:

Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a conversa foi positiva e “reforça o compromisso de ambos os governos com a construção de soluções equilibradas”.

“O anúncio do início das negociações sobre o tarifaço, com disposição real das duas partes para alcançar um acordo, é um passo relevante. Acreditamos que teremos uma solução que vai devolver previsibilidade e competitividade às exportações brasileiras, fortalecendo a indústria e o emprego no país”, afirmou o presidente da CNI, Ricardo Alban.

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) aponta que a reunião “fortalece as perspectivas de um acordo bilateral”.

“Reforçamos a importância de que a intensificação das negociações, com novas rodadas previstas a partir de hoje, leve a um entendimento em curto prazo, com foco na ampliação de oportunidades de comércio e investimentos entre as duas maiores economias das Américas”, diz Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

Ambas as entidades se colocaram à disposição para contribuir com as negociações. Neste domingo (26/10), Lula voltou a pedir ao presidente americano que suspenda as tarifas aplicadas contra produtos brasileiros durante as tratativas.

Negociadores dos dois países devem se reunir para discutir os próximos passos.