O que está por trás de documentário de Galisteu sobre Ayrton Senna

O icônico romance entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna vai ganhar um novo capítulo — agora contado do ponto de vista dela. A HBO Max produz um documentário focado na relação entre a apresentadora e o tricampeão mundial de Fórmula 1, morto em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino.

Mas afinal, o que há por trás da produção? Tudo começou com a produção Senna, lançada pela Netflix. O streaming prometia mostrar a história de vida do piloto, mas ignorou a relação com Galisteu por pedido da família.

Adriane Galisteu e Ayrton Senna andam a cavalo

Adriane Galisteu recordou o relacionamento com Ayrton Senna durante entrevista

O namoro de Adriane Galisteu e Ayrton Senna será tema de um documentário

Adriane Galisteu foi a última namorada de Ayrton Senna

Adriane Galisteu e Ayrton Senna

Ayrton Senna e Adriane Galisteu

Na ocasião, Galisteu, última namorada do piloto antes de sua morte, ganhou apenas 2 minutos e 34 segundos de história, enquanto outras ex-namoradas de Senna tiveram maior destaque. Xuxa Meneghel, por exemplo, contou com um episódio completo sobre os dois.

“Pelo menos para mim a única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar para vocês esse último ano e meio da minha vida ao lado dele e eu acho que vocês vão amar, acho não. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar”, disse a apresentadora na ocasião.

Documentário da HBO

E assim fez! Em maio, durante o Rio2C, Galisteu anunciou o documentário sobre o seu relacionamento com Senna. “Nesse doc, estou abrindo todas as caixinhas que estavam trancadas. Estou mexendo em todas elas de novo. Isso tem mexido comigo, mas tem sido incrível”, disse.

Ao programa Lady Night, no mês passado, a apresentadora disse que não está sendo fácil gravar o documentário e reviver sua trajetória com o icônico piloto de Fórmula 1.

“Não está sendo fácil gravar esse documentário, mas está sendo também muito emocionante reviver e poder contar essa história para uma geração nova. Minha história também merece ser contada”, encerrou.

Quando estreia a série?

Meu Ayrton por Adriane Galisteu chega ao catálogo da HBO Max no dia 6 de novembro, quase um ano após a estreia de Senna, série da Netflix.

A série documental será dividida em dois episódios de 45 minutos cada, com depoimentos de amigos e personalidades, como Emerson Fittipaldi, Jacir Bergmann II, Luiza Almeida Braga, entre outros.

Veja o teaser: