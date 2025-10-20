O que se sabe sobre apagão na nuvem da Amazon que derrubou aplicativos

Um pane na unidade de serviços em nuvem da Amazon, a AWS, causou um apagão em diversas empresas ao redor do mundo na manhã desta segunda-feira (20/10). A situação provocou problemas de conectividade e interrupção de serviços de vários sites e aplicativos populares, como Fortnite e Snapchat.

Segundo a AWS, mais de 500 empresas com seus serviços hospedados na nuvem da Amazon foram impactadas pelo apagão. De acordo com o Downdetector, o site de compras da Amazon, o Prime Video e a assistente Alexa estavam enfrentando problemas.

