o-que-se-sabe-sobre-desabamento-em-restaurante-que-matou-1-e-feriu-5

Autoridades do município e do estado — Corpo de Bombeiros, prefeitura, Defesa Civil e Polícia Civil — estão empenhadas em esclarecer as causas do desabamento de um mezanino no restaurante Jamile, localizado na região central de São Paulo, nessa quarta-feira (8/10). Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas. Todas as vítimas trabalhavam no local, que estava fechado para clientes no momento do acidente.

O restaurante, situado na Rua Treze de Maio, no Bixiga, tem cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça — um dos jurados do reality show Master Chef — e é dividido em três andares. O mezanino ficava entre o primeiro e o segundo andares e cedeu por volta das 12h25.

Mezanino de restaurante desaba e funcionária morre

Chef Henrique Fogaça se manifesta sobre desabamento em restaurante

Suspeitas

Inicialmente, houve suspeita de que o acidente foi causado por uma explosão de gás. Os bombeiros, no entanto, informaram que os funcionários que estavam no local não relataram nenhuma explosão.

Além disso, A Comgás descartou vazamento de gás no estabelecimento. Em nota, a concessionária disse que foi informada sobre o incidente pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e deslocou equipes preventivamente para fechar a instalação.

“Até o momento, não existe correlação do gás com o incidente. A empresa lamenta o episódio e segue a disposição das autoridades e do cliente para colaborar com a apuração das causas da ocorrência”, comunicou a distribuidora.

Procurada pelo Metrópoles, a prefeitura informou que o restaurante possuía licença de funcionamento válida. O alvará foi emitido em 2022. O Jamile também funcionava com licença sanitária vigente emitida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) dentro da validade.

As autoridades reforçam que apenas a perícia poderá solucionar o ocorrido e apresentar as causas do acidente.

A Prefeitura de São Paulo informou que a Defesa Civil interditou o imóvel devido ao risco de colapso e as estruturas vizinhas não foram afetadas.

Vítimas

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher que ficou presa nos escombros e chegou receber atendimento médico no local, não resistiu e morreu devido a uma parada cardiorrespiratória.

Além dela, outras cinco vítimas foram socorridas com escoriações e enviadas para hospitais em diferentes regiões de São Paulo. Uma das vítimas apresentava dificuldade para respirar. Os bombeiros também socorreram duas pessoas com abalo psicológico.

Vídeo do resgate

Os agentes relataram que a atuação no local foi difícil por causa do volume de escombros e da possibilidade de novos desabamentos. O resgate foi encerrado às 15h50, quase cinco horas após o início da ocorrência. Dez viaturas e 40 bombeiros participaram do atendimento.

Chef Henrique Fogaça

O Jamile Restaurante foi inaugurado em 16 de setembro de 2015 e tem cozinha comandada pelo chef Henrique Fogaça que, em nota afirmou não estar no local no momento do acidente, mas disse que mantém contato com os responsáveis pelo restaurante e acompanhando o desenrolar da situação.

O chef lamentou profundamente o desabamento e manifestou solidariedade integral às vítimas e a seus familiares.

A assessoria do cozinheiro também fez questão de ressaltar que Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante. “Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento”, disseram.

O site do Jamile afirma que “a cozinha é comandada pelo Chef Henrique Fogaça e traz surpresas que fazem do lugar um dos hits da gastronomia paulistana”.

O que disse o restaurante

O Jamile manifestou-se via redes sociais. O restaurante assegurou que colabora com os órgãos públicos competentes para o esclarecimento dos fatos.

“Expressamos nossa solidariedade e profundo respeito aos nossos colaboradores e seus familiares. Estamos inteiramente comprometidos em oferecer todo o suporte necessário neste momento, prestando assistência e acolhimento a todos os envolvidos”, compartilhou o estabelecimento. “A família Jamile se une em força e cuidado, com gratidão a todos que têm manifestado apoio e compreensão.”