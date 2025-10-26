26/10/2025
O que Trump falou sobre Bolsonaro em encontro com Lula na Malásia

Kuala Lampur – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a reunião de cerca de 45 minutos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Malásia, neste domingo (26/10).

O republicano, porém, se recusou a responder, e não deu qualquer sinal sobre colocar a situação do aliado como um fator para a negociação do tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros.

“Eu sempre gostei dele, eu sempre gostei dele… Eu me sinto muito mal sobre o que ocorreu com ele. Eu sempre pensei que ele era um cara direito, mas ele tem passado por várias coisas”, afirmou Trump.

Questionado por uma repórter se colocaria benefícios a Bolsonaro como termos na negociação, o presidente respondeu que não seria “da sua conta”.

Quando Trump começou a elogiar Bolsonaro, Lula sorriu.

Ambos adotaram uma postura pragmática. O estadunidense afirmou que seria possível encaminhar a redução de algumas das tarifas já a partir desta primeira conversa. “Acho que vamos acabar tendo um relacionamento muito bom”, destacou o estadunidense.

Lula disse que não há impasse grande o suficiente para os dois não resolverem suas divergências e que não há motivos para desavenças com os EUA.

O presidente pediu a suspensão das tarifas diante do início da negociação. Ficou acordada uma reunião entre o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado, Marco Rubio, já neste domingo (26/10) que pode levar à suspensão ou redução das taxas para alguns setores.

“É uma grande honra estar com o presidente do Brasil. É um grande país, um grande e belo país. Eu acho que vamos conseguir fazer alguns acordos muito bons que temos falado sobre, e acho que vamos acabar tendo uma relação muito boa”, adiantou Trump no encontro.

O petista, num momento de descontração, apontou que a agenda de assuntos a serem discutidos era extensa, e que trouxe os assuntos listados em escritos e em inglês.

Encontro na Ásia

Lula e Trump estão na Malásia para participar da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Tanto Brasil quanto Estados Unidos são convidados do bloco econômico, e encontraram no país uma espécie de “terreno neutro” para conversar.

O diálogo ocorreu a portas fechadas, com a presença de ministros de Estado. Pelo lado estadunidense, estavam Marco Rubio, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o secretário de Comércio, Jamieson Greer. Pelo Brasil, estiveram com Lula o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e Márcio Rosa, secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços.

