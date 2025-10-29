O repertório imortal dos Paralamas do Sucesso chega a Brasília

O público do Festival Estilo Brasil vai reviver quatro décadas de história musical no dia 21 de novembro, quando Os Paralamas do Sucesso se apresentam em Brasília. A turnê Paralamas Clássicos – 40 anos reúne mais de 30 músicas que moldaram a trilha sonora do país, atravessando estilos, épocas e fronteiras.

Compre seu ingresso

O setlist inclui faixas como “Alagados”, “Óculos”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “O Calibre” e “Vital e Sua Moto”, entre outras. São canções que, ao longo do tempo, se tornaram marcos de diferentes fases da banda e refletem a versatilidade do trio. Misturando influências jamaicanas, guitarras brasileiras e letras urbanas, os Paralamas criaram uma identidade sonora inconfundível.

Nos palcos, o grupo mantém a energia contagiante e o diálogo espontâneo com o público, características que sempre definiram suas apresentações. Segundo a Rolling Stone Brasil, a banda costuma executar mais de 30 faixas por noite — um repertório que resume a história do rock nacional e o amadurecimento dos músicos.

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone formam uma das parcerias mais duradouras da música brasileira. A cumplicidade entre os três se traduz em cada arranjo, cada olhar e cada pausa. É uma sintonia que ultrapassa o tempo e faz de cada show um reencontro entre artistas e plateia.

Mais do que nostalgia, a turnê é uma celebração da permanência — a prova de que canções verdadeiras continuam encontrando novas vozes e novos ouvidos. Quando as primeiras notas de “Lanterna dos Afogados” soam, o que se acende é algo maior: a memória coletiva de um país que aprendeu a cantar junto.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Compre seu ingresso

Programação:

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital