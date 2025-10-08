O rock progressivo dos anos 70 pulsa no Estilo Brasil com Sérgio Hinds

Sérgio Hinds é um nome que ressoa com força na história do rock brasileiro, sendo o fundador e membro mais antigo da emblemática banda O Terço, que está em atividade há mais de cinquenta anos.

Reconhecido pelo ouvido musical e dedos ágeis, Hinds é uma referência em guitarra elétrica no país, tendo sido inclusive incluído pela revista Rolling Stones Brasil na lista dos 70 Mestres Brasileiros da Guitarra e do Violão.

O Terço consolidou-se como um dos principais grupos do rock progressivo no Brasil desde os anos 1970, destacando-se por incorporar folk, rock psicodélico e rock experimental na sonoridade.

Com uma abordagem musical intuitiva, característica de muitos músicos de rock da época, Hinds e O Terço construíram uma discografia rica, marcando gerações com a mistura de influências internacionais e música brasileira.

A fase áurea do grupo, que chegou a gravar onze álbuns de estúdio e cinco ao vivo ao longo da trajetória, foi consolidada em 1975 com a formação clássica que incluía Flávio Venturini nos teclados e viola. Dessa época, nasceram álbuns cruciais como “Criaturas da Noite” (1975) e “Casa Encantada” (1976).

O legado setentista d’O Terço é inegável, emplacando sucessos que atravessaram décadas, como o hino “Hey Amigo”, composta por César de Mercês, considerada a canção mais tocada da banda. Outras faixas essenciais, como “Criaturas da Noite”, “Pássaro” e “Queimada”, também permanecem vivas no repertório de Hinds, reforçando o status como ícone do rock progressivo e rock rural.

Além do trabalho com O Terço, Sérgio Hinds desenvolveu uma carreira solo notável e colaborou em shows e gravações com grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Jorge Ben Jor, Ivan Lins, Walter Franco e Marcos Valle.

Essa fluidez em transitar entre o peso instrumental do rock e o lirismo da MPB o torna o elo perfeito para a turnê atual.

Leia também

No Festival Estilo Brasil, Sérgio Hinds se junta a Lô Borges e Beto Guedes para a turnê “Esquinas & Canções”.

O projeto propõe justamente esse diálogo fascinante entre os caminhos, unindo as harmonias mineiras do Clube da Esquina e a inconfundível energia do rock progressivo dos anos 70 que Hinds representa com maestria.

O público pode esperar um passeio por clássicos de O Terço e do Clube da Esquina, reforçando a vocação do festival em promover encontros raros e carregados de significado artístico.

A apresentação será em 25 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital